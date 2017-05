SPRK nosaka ievērojami zemākus dabasgāzes pārrobežu pārvades tarifus

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome šodien apstiprināja AS «Conexus Baltic Grid» dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projektu un jaunie tarifi stāsies spēkā 1.jūlijā, informēja SPRK.

Tarifu izvērtēšanas laikā veiktās izmaiņas vecinās dabasgāzes pārvades sistēmas aktīvāku izmantošanu pārrobežu plūsmām un sekmēs virzību uz vienotu dabasgāzes tirgu Baltijā, norādīja SPRK, piebilstot, ka šis ir pirmais tarifs, kas apstiprināts pēc jaunas pieejas, nosakot tarifu par pārvades sistēmas ieejas - izejas punktiem, kas veicinās reģionālās tirdzniecības attīstību.

SPRK uzsvēra, ka jaunie tarifi sekmēs lielāku Inčukalna dabasgāzes krātuves izmantošanu, jo ir samazināti tarifi pārrobežu plūsmām, kas palielina ārvalstu lietotāju interesi. Apstiprinātie tarifi paredz arī 50% atlaidi ieejas un izejas punktā uz Inčukalnu.

Kopumā tika panākts samazinājums vairākās izmaksu pozīcijās, tostarp tika samazināta tarifā iekļautā atlīdzība pārvades operatora padomes locekļiem, konsultāciju pakalpojumiem, transporta, kā arī pārējām administratīvajām izmaksām. Salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu projektu, gala lēmumā ir palielinātas arī Latvijas vajadzībām pārvadītās dabasgāzes apjomu prognozes, kurām ir samazinoša ietekme uz sistēmas pakalpojumu tarifiem.

Salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu projektu, būtiski - par 3,7 reizēm - ir samazināta maksa pārvades tarifu ieejas un izejas punktos uz Latvijas robežas, kas samazina barjeras dabasgāzes starpvalstu tirdzniecībai.

Pozitīvu ietekmi uz pārvades pakalpojumu tarifiem atstāja arī aizvadītajā gadā SPRK apstiprinātā kapitāla atdeves likme, tādējādi ļaujot samazināt kapitāla izmaksas. 2008.gadā apstiprinātajā tarifā kapitāla atdeves likme bija noteikta 8% apmērā, savukārt šobrīd tā ir 4,68%. Kapitāla atdeves likmi saglabājot 8% apmērā, kopējās pakalpojumu izmaksas būtu par aptuveni sešiem miljoniem eiro jeb 19% augstākas, salīdzinot ar šobrīd tarifā iekļautajām izmaksām.

Neskatoties uz to, ka, salīdzinot ar 2008.gadu, kopējās izmaksas ir samazinātas, tomēr vienlaikus par 46% ir samazinājušies pārvadītās dabasgāzes apjomi, skaidroja SPRK. Tā rezultātā maksa par pārvades sistēmas izmantošanas vienu vienību palielinās. Ņemot vērā pārvades pakalpojumu maksas īpatsvaru lietotāju maksājumos par dabasgāzi, apstiprināto tarifu ietekme uz gala lietotāju maksājumiem veidos aptuveni 2% līdz 4%.

Pirms tarifu projekta apstiprināšanas SPRK 2017.gada 1.februārī organizēja uzklausīšanas sanāksmi. Tajā piedalījās pārstāvji no Ekonomikas mministrijas, SIA «Energia Consulting», SIA «Enefit», Latvijas atjaunojamās enerģijas federācijas, lauksaimnieku organizācijas, AS «Latvenergo», SIA «Fortum Latvia», Latvijas siltumuzņēmumu asociācijas, Konkurences padomes, Nacionālā gāzes termināļa biedrības, AS «Valmieras stikla šķiedra», AS «Latvijas finieris», kā arī medijiem. Uzklausīšanas sanāksmes laikā tika izteikti vairāki priekšlikumi, no kuriem daļa tika ņemti vērā, attiecīgi veicot izmaiņas tarifu projektā.

Tarifu projekta izvērtēšanas laikā SPRK komersantam vairākkārt pieprasīja papildu informāciju, kā arī precizējumus. Tā rezultātā sākotnēji iesniegtais tarifu projekts tika koriģēts vairākās pozīcijās.

SPRK apstiprinātie dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojumu tarifi attieksies uz dabasgāzes tirgotājiem, lai norēķinātos par pārvades sistēmas izmantošanu.

