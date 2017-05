Naftas cenām un Eiropas biržām kritums; ASV fondu tirgi turpina kāpumu

Naftas cenas pasaules tirgū trešdien piedzīvojušas kritumu saistībā ar ziņām, ka degvielas krājumu apjoms ASV pagājušajā nedēļā uzrādījis mazāku samazinājumu par prognozēto.

Tāpat investori gaida ceturtdien Vīnē paredzēto sanāksmi, kurā Naftas eksportētājvalstu organizācija OPEC lems par naftas ieguves apjoma samazināšanas vienošanās termiņa pagarināšanu.

ASV akciju biržas trešdien turpinājušas augšupeju piekto tirdzniecības sesiju pēc kārtas, «Standard & Poor's 500» indeksam sasniedzot rekordaugstu līmeni pēc ASV centrālās bankas paustajām norādēm, ka drīzumā varētu tikt paaugstināta bāzes procentu likme.

Eiropas akciju biržās trešdien galvenokārt piedzīvots kritums, tām tirdzniecības sesiju noslēdzot pirms ASV centrālās bankas jaunākās sanāksmes.

Eiro vērtība un britu sterliņu mārciņas vērtība trešdien pieaugusi, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājusies

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm jūnijā trešdien samazinājās par 0,16 ASV dolāriem līdz 51,31 dolāram par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm jūlijā Londonas biržā saruka par 0,19 dolāriem - līdz 38,96 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» trešdien pieauga par 0,4% līdz 21 012,42 punktiem, indekss «Standard & Poor's 500» kāpa par 0,3% līdz 2404,39 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» palielinājās par 0,4% līdz 6163,02 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien palielinājās par 0,4% līdz 7514,9 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,1% līdz 12 642,87 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 nokritās par 0,1% līdz 5341,34 punktiem.

Eiro vērtība pret dolāru palielinājās no 1,1181 dolāra līdz 1,1216 dolāriem par eiro. Mārciņas vērtība pret dolāru pieaugusi no 1,2960 dolāriem līdz 1,2972 dolāriem par mārciņu. Savukārt dolāra kurss attiecībā pret jenu sarucis no 111,82 līdz 111,52 jenām.

