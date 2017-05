Tūrisma aģentūras «Kolumbs» apgrozījums pērn samazinājās par 5,4%

Tūrisma aģentūras SIA «Kolumbs» apgrozījums pērn bija 9,316 miljoni eiro, kas ir par 5,4% mazāk nekā 2015.gadā, savukārt tā zaudējumi pieauga par 27% un sasniedza 46 230 eiro apmēru, liecina informācija «Firmas.lv».

Vadības ziņojumā teikts, ka pēdējo divu gadu laikā tūrisma nozari būtiski ietekmējusi drošības situācija pasaulē. Piemēram, Ēģipte, kura iepriekš bija ziemas populārākais un peļņu nesošākais galamērķis, kopš 2015.gada no Ārlietu ministrijas puses ir atzīts par nedrošu. Rezultātā ir atcelti aptuveni 80% reisi uz šo valsti.

Vienlaikus, pērn dažādās pasaules valstīs notika terorakti, tostarp Turcijā, kas ir viens no populārākajiem galamērķiem Latvijas iedzīvotājiem vasaras periodā, kā arī Briselē, kas ir viens no populārākajiem darījuma braucienu galamērķiem. Iepriekšminētie notikumi lielā mērā ir ietekmējuši cilvēku attieksmi pret ceļojumiem kopumā, ne tikai atpūtas ceļojumu jomā, bet arī saistībā ar darījumu braucieniem.

Ziņojumā norādīts, ka tūrisma nozari Latvijā negatīvi ietekmējusi tendence, ka starptautiskie uzņēmumi, kas ir «Kolumba» lielākie klienti korporatīvajā sektorā, pārceļ Baltijas reģionu centrālos birojus no Latvijas uz Poliju. Līdz ar to daļa no darījumu braucienu pasūtījumiem tiek centralizēti veikta no Polijas, kas «Kolumbam» radījis nozīmīgu atsevišķu klientu apgrozījumu kritumu.

Iepriekšminēto faktoru ietekmē radusies situācija, kad plānotā tūrisma aģentūras apgrozījuma pieauguma vietā, tas, salīdzinot ar 2015.gadu, ir samazinājies par 5%.

Vadība informē, ka, reaģējot uz pašreizējo tirgus situāciju nozarē, uzņēmums veic pasākumus, lai optimizētu izdevumus un palielinātu darbības efektivitāti. Tādējādi «Kolumbs» administrācijas izmaksas ir samazinātas par 4%.

Uzņēmums 2017.gadā strādās pie atpūtas nodaļas darba efektivitātes un rentabilitātes uzlabošanas, kas tiks realizēts caur iekšējo procedūru sakārtošanu, darbinieku apmācību un citām aktivitātēm. Tāpat «Kolumbs» vadība plāno strādāt pie jauniem tehnoloģiskiem risinājumiem tiešsaistes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā.

«Kolumbs» 2015.gadā strādāja ar 9,844 miljonu eiro apgrozījumu un zaudējumiem 36 384 eiro apmērā.

SIA «Tūrisma aģentūra Kolumbs» reģistrēta 1998.gadā ar sākotnējo pamatkapitālu 65 452 eiro. Kopš 2009.gada uzņēmuma pamatkapitāls ir 284 574 eiro. Aģentūras 70% daļu pieder Sanitai Ruginai, 30% SIA «CFO».

