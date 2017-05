Apgrozījums no izlozēm un azartspēlēm 1.ceturksnī pieaudzis par 10,2%

Latvijā izložu un azartspēļu kompāniju ieņēmumi no izlozēm un azartspēlēm šogad pirmajos trijos mēnešos pieauga par 10,2% salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu un bija 64,814 miljoni eiro, liecina Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apkopotie dati.

Tostarp kompāniju ieņēmumi no azartspēlēm minētajā laika periodā auguši par 10,8%, sasniedzot 56,681 miljonu eiro, bet ieņēmumi no izlozēm palielinājušies par 5,6% un bija 8,134 miljoni eiro.

Tāpat inspekcijas apkopotie dati liecina, ka ieņēmumos no azartspēlēm lielākais īpatsvars ir ieņēmumiem no azartspēļu automātiem - šogad pirmajā ceturksnī ieņēmumi no azartspēļu automātiem bija 45,818 miljonu eiro apmērā, kas ir par 6,5% vairāk nekā pērn pirmajā ceturksnī.

Reklāma

Seko ieņēmumi no interaktīvajām azartspēlēm - 5,994 miljoni eiro (kazino spēles - 3,715 miljoni eiro, totalizators - 2,205 miljoni eiro, kāršu turnīri - 74 700 eiro), kas ir pieaugums par 58,1%, ieņēmumi no spēļu galdiem (rulete, kārtis) - 4,312 miljoni eiro, kas ir par 11,3% vairāk nekā pērn pirmajā ceturksnī, ieņēmumi no totalizatoriem - 485 000 eiro, kas ir par 43,4% vairāk, un bingo spēļu zālēm - 72 000 eiro, kas ir kritums par 22,3%.

Vienlaikus kopējais izložu un azartspēļu kompāniju apgrozījums šogad pirmajos trijos mēnešos pieaudzis par 9,4%, sasniedzot 68,745 miljonus eiro.

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija darbu sāka 1998.gadā un realizē valsts politiku izložu un azartspēļu organizēšanā. Iestādes galvenie uzdevumi ir nodrošināt, lai azartspēles patērētājiem ir drošas, azartspēļu un loteriju organizētāji atbilst likumā noteiktajām prasībām, kā arī nodrošināt azartspēļu un loteriju kontroli un uzraudzību, lai tās tiktu organizētas tikai atbilstoši valsts normatīvo aktu prasībām, un nodrošināt patērētāju interešu aizsardzību, kā arī veidot ieguldījumu, lai samazinātu iespējamo sociālo risku, kas saistīts ar azartspēlēm.

Saistītie raksti