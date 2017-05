Piena kooperatīvus aicina mēneša laikā pievienoties konsolidācijas platformai

Latvijas piena kooperatīvi mēneša laikā ir aicināti pievienoties kooperatīvu «Māršava», «Piena ceļš» un «Piena loģistika» izveidotajai konsolidācijas platformai, aģentūrai LETA pastāstīja viens no platformas līdzveidotājiem, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis.

Piektdien kooperatīvi «Māršava», «Piena ceļš» un «Piena loģistika» uz tikšanos aicināja visu Latvijas piena ražotāju kooperatīvu vadītājus un arī kooperatīvu biedrus, lai iepazīstinātu ar savas darbības apvienošanas risinājumu. Klātienē bija ieradušies gandrīz visu piena kooperatīvu pārstāvji, līdz ar to interese vērtējama kā augsta. «Problēma ir diezgan skaidra - kā dabūt Eiropas zemnieku cienīgu piena cenu. Pašlaik mēs prezentējām gada laikā paveikto darbu un visiem pārējiem - gan kooperatīviem, gan zemniekiem individuāli - kas vēl šaubās vai vērtē, ir dots apmēram mēnesis laika pievienoties konsolidācijas platformai,» teica Cimermanis.

Viņš piebilda, ka gadījumā, ja kooperatīvi mēneša laikā neiestāsies triju kooperatīvu izveidotajā apvienošanās platformā un gribēs to izdarīt vēlāk, iestāšanās nosacījumi būs nedaudz citādāki. Piemēram, būs jāmaksā pajas, kā tas ir ierasts, stājoties kooperatīvā, kas nav jādara tagad. Tomēr «durvis» uz «Māršava», «Piena ceļš» un «Piena loģistika» izveidoto konsolidācijas platformu joprojām būs atvērtas.

Cimermanis teica, ka konsolidācijas platforma tapusi apmēram gada laikā pēc kooperatīvu vadītāju iniciatīvas un izveidota ar mērķi padarīt efektīvāku piena savākšanu, kā arī veidot kopīgu loģistiku, lai samazinātu transporta izmaksas un līdz ar to piena pašizmaksu. «Katri 100 kilometri, ko nobrauc automašīnas, mums noēd gandrīz 0,7 centus no litra. Tas ir viens no resursiem, ko plānots optimizēt,» sacīja Cimermanis. Tāpat kooperatīvi apvienojušies, lai iegūtu spēcīgākas pozīcijas sarunās ar pārstrādātājiem, apvienojot savu piena masu. Vienlaikus kooperatīvi pēc apvienošanās plāno saglabāt sadarbību ar esošajiem partneriem. Taču, kooperatīviem apvienojot spēkus, plānots attīstīt arī pašiem savas pārstrādes līnijas un radīt augstas pievienotās vērtības produktus, ko kopā pārdot savās tirdzniecības vietās.

Pēc Cimermaņa teiktā, tikšanās laikā mazie zemnieki bažījās, vai izveidotajā konsolidācijas platformā būs vienlīdzīgās pozīcijās ar lielākiem piena ražotājiem. Tāpat no klātesošajiem izskanēja jautājumi par to, vai visiem tiks maksāta vienlīdzīga, godīga samaksa par pienu. Zemnieki saņēma apstiprinošu atbildi uz abiem jautājumiem.

Pēc LLKC valdes priekšsēdētāja teiktā, apvienojoties, kooperatīviem pastāv lielāka iespēja sasniegt piena nozares attīstības politikas mērķi - sekmēt nozares konkurētspēju. «Lai kļūtu par lieliem un spēcīgiem, mums ir jāapvienojas. Visi to teorētiski ļoti skaidri saprot. (..) Taču, kā kliedēt cilvēciskās bažas, lemjot par apvienošanos, kā atdot savu ticību kaut kam vienam un noticēt kaut kam lielākam, būs izšķirošākais. No ekonomiskā skatu punkta, viennozīmīgi, skaidrs, ka no apvienošanās ieguvēji būs tikai zemnieki Baltijā,» teica Cimermanis, pieļaujot, ka konsolidācijas platformai varētu pievienoties arī citu Baltijas valstu kooperatīvi.

Cimermanis iepriekš norādīja, ka, apvienojoties visu Latvijas reģionu piena ražotājiem un, sadarbojoties ar Igaunijas un Lietuvas kooperatīviem, iespējams iegūt pietiekami lielu piena apmēru eksportspējas nodrošināšanai, vienlaikus strādājot pie piena kvalitātes uzlabošanas.

Konsolidācijas platforma tiek veidota ar Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas un LLKC informatīvu un organizatorisku atbalstu.

