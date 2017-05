Koka mēbeļu eksports divos mēnešos samazinās par 5,1%

Latvijas koka mēbeļu eksports šogad pirmajos divos mēnešos samazinājies par 5,1% salīdzinājumā ar 2016.gada attiecīgo periodu, tostarp visvairāk koka mēbeļu realizēts Dānijā, liecina Zemkopības ministrijas apkopotie dati.

Latvija koka mēbeles 2017.gada pirmajos divos mēnešos eksportējusi kopumā 21,466 miljonu eiro apmērā, tostarp uz Dāniju izvestas mēbeles 4,51 miljona eiro apmērā, kas ir 21% (pirms gada - 16,3%) no kopējā koka mēbeļu eksporta un par 22,4% vairāk nekā 2016.gada pirmajos divos mēnešos.

Savukārt uz Vāciju šogad pirmajos divos mēnešos koka mēbeles vestas 2,653 miljonu eiro vērtībā, kas ir kritums par 43,7% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, bet uz Zviedriju - 1,6 miljonu eiro apmērā, kas ir samazinājums par 20%. Koka mēbeļu izvedums uz Vāciju bija 12,4% (pirms gada - 20,8%) no kopējā koka mēbeļu eksporta, bet uz Zviedriju - 7,5% (pirms gada - 8,8%).

Reklāma

Vienlaikus Latvijā koka mēbeles šogad pirmajos divos mēnešos ievestas 10,126 miljonu eiro vērtībā, kas ir pieaugums par 29,6% salīdzinājumā ar 2016.gada attiecīgo periodu.

Zemkopības ministrijas dati liecina, ka Latvijā koka mēbeles visvairāk ievestas no Polijas - 1,737 miljonu eiro apmērā, kas ir par 20,5%mazāk nekā pirms gada un 17,2% (pirms gada - 28%) no kopējā koka mēbeļu importa.

No Ķīnas minētajā laika periodā Latvija ievedusi koka mēbeles par 1,437 miljoniem eiro, kas ir pieaugums 2,5 reizes un veidoja 14,2% (pirms gada - 7,3%) no kopējā koka mēbeļu ieveduma, bet no Itālijas - par 1,333 miljoniem eiro, kas ir par 22,2% vairāk nekā pirms gada un 13,2% (pirms gada - 14%) no kopējā koka mēbeļu importa.

2016.gada pirmajos divos mēnešos Latvija koka mēbeles eksportēja 22,631 miljona eiro vērtībā, bet importēja 7,812 miljonu eiro vērtībā.