Ūdens atrakciju parka «Līvu akvaparks» operatora peļņa samazinās par 47,4%

Ūdens atrakcija parka «Līvu akvaparks» operators SIA «Akvaparks» pagājušajā gadā strādāja ar 4,39 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 0,5% mazāk nekā 2015.gadā, savukārt kompānijas peļņa samazinājās par 47,4% un bija 461 673 eiro, liecina informācija «Firmas.lv».

Finanšu pārskata vadības ziņojumā teikts, ka pērn «Līvu akvaparku» apmeklēja apmēram 244 000 cilvēku, kas ir par 5,8% mazāk nekā 2015.gadā. Tostarp 2016.gadā «Līvu akvaparku» apmeklēja cilvēki no 58 pasaules valstīm.

Tāpat ziņojumā norādīts, ka pērn turpināja samazināties apmeklētāju īpatsvars no Krievijas un veidoja 10%.

No kopējā parka apmeklētāju skaita pērn 14% bija no Igaunijas, bet 12% - no Lietuvas. Vienlaikus 0,4% no kopējā apmeklētāju skaita pērn bija no Somijas, savukārt viesi no Apvienotās Karalistes, Norvēģijas, Vācijas, Zviedrijas, Francijas, Baltkrievijas, Polijas, ASV un Beļģijas veidoja pa 0,05% no kopējā apmeklētāju skaita.

Kompānijas vadība arī atzīmē, ka 2016.gadā palielinājušās ražošanas izmaksas saistībā ar dažu izmaksu posteņu pārvietošanu, uzkrājuma izveidi šaubīgajiem debitoru parādiem, darba samaksas un pamatlīdzekļu nolietojuma pieaugumu, ārpakalpojumu cenu palielināšanos un iekārtu remontu izmaksu pieaugumu.

Vadības ziņojumā arī piebilsts, ka 2017.gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, apmeklētāju skaits pieaudzis. Vienlaikus konstatēts, ka saasinās pieņemamas kvalitātes darbaspēka trūkums.

«Akvaparks» vadība arī norāda, ka nelabvēlīgais noskaņojums sabiedriskajā telpā, izmaiņas nodokļu maksājumu un citās jomās būtiski pasliktina uzņēmējdarbības vidi Latvijā.

Vadības ziņojumā teikts, ka saistībā ar nenoteiktības pieaugumu uzņēmējdarbības vidē Latvijā un Eiropā, Krievijas tirgus zušanu un nespēju to aizvietot īstermiņā, kā arī uzņēmējdarbības stimulu pavājināšanos, 2017.gadā un turpmākajos gados attīstības plāni realizēsies atbilstoši tirgus stāvoklim.

«Akvaparks» 2015.gadā strādāja ar 4,412 miljonu eiro apgrozīju un peļņu 877 138 eiro apmērā.

«Akvaparks» galvenais darbības veids ir ūdens atrakciju pakalpojumi, kā arī sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi. Kompānija dibināta 2000.gadā, un tās pamatkapitāls ir 4,13 miljoni eiro. Uzņēmuma īpašnieki ir SIA «Korporatīvā sabiedrība» (62,11%), SIA «Uniholding» (11,29%), SIA «Art Management» (11,11%), SIA «M & M Land» (9,66%) un SIA «Etro Serviss» (5,83%).

SIA «Korporatīvā sabiedrība» pieder Pēterim Šmidrem (75%) un Jurim Mazarevičam (25%), SIA «Uniholding» vienīgā īpašniece ir Ella Elstere, SIA «Art Management» 100% daļu īpašnieks ir Benno Popļanskis, SIA «M & M Land» pieder AS «Rising Hill» (99,02%) un Mihailam Kočņevam (0,98%), savukārt SIA «Etro Serviss» vienīgā īpašniece ir Tatjana Gedžiene.