Eksperts: IT ir viena no perspektīvākajām nozarēm Latvijā

IKT kompānijas "Accenture" vadītājs Maksims Jegorovs. Foto: Ieva Čīka / LETA

Latvijā informācijas tehnoloģiju (IT) nozare ir viena no perspektīvākajām, kura palīdz palielināt kopējos Latvijas tautsaimniecības rādītājus un rada jaunas darba vietas, sacīja IT uzņēmuma «Accenture» Latvijas filiāles vadītājs Maksims Jegorovs.