Jaunos digitālo mediju ekspertus aicina pieteikties Young Lions 2017 nacionālajai atlasei

Ir sākusies pieteikšanās prestižā jauno komunikācijas nozares profesionāļu konkursa «The Young Lions» nacionālajai atlasei, ko organizē pašmāju augsto tehnoloģiju uzņēmums SIA INBOKSS. Šogad radošie talanti varēs pārbaudīt savas spējas digitālo mediju kampaņas organizēšanā, kā to paredz šā gada kategorija «Cyber Competition».

Young Lions ir daļa no starptautiskā radošuma festivāla Cannes Lions jeb Kannu Lauvas. Tradicionāli pavasarī norisinās Young Lions nacionālā atlase, kas tiek organizēta kā starptautiskā konkursa simulācija. Uzvarētāji iegūst apmaksātu ceļazīmi uz prestižo festivālu Francijā, kur šā gada jūnijā pārstāvēs Latviju spraigā konkurencē ar spožajiem prātiem no teju visas pasaules. Šogad atlases konkurss notiks no 2. līdz 3. maijam, augstskolas RISEBA Arhitektūras un mediju centra H2O 6 telpās.

«Neapšaubāmi ir iestājies digitālais laikmets, un mēs kā pašmāju digitālo mediju uzņēmums uzskatām par savu pienākumu sekmēt reklāmas kvalitāti un efektivitāti. Īpaši būtiski mums ir sniegt iespēju smelties idejas un uzplaukt jaunajiem pašmāju radošajiem talantiem,» skaidro SIA INBOKSS valdes priekšsēdētājs Andris Griķis.

Konkursam var pieteikties jaunie un radošie prāti (divi cilvēki vienā komandā), kas darbojas tādās nozarēs kākomunikācija, reklāma un digitālais mārketings, tostarp arī ārštata darbinieki. Dalībniekiem jābūt vecumā līdz 30 gadiem (dzimušiem pēc 1986. gada 25. jūnija) un jāpārvalda angļu valoda.

Potenciālajiem Young Lions nacionālās atlases dalībniekiem jābūt gataviem 24 stundu klātienes konkursam, kurā jāīsteno no organizatoriem saņemtais darba uzdevums jeb brīfs. Šogad uzdevumu sarūpēs pats organizators un oficiālais Kannu Lauvu pārstāvis Latvijā jau ceturto gadu - SIA INBOKSS. Tā atrisināšanai būs jāizmanto digitālo mediju platforma.

Diennakts laikā tapušos darbus vērtēs profesionāla žūrija, ko veidos radošās nozares eksperti no vairākiem lieliem Latvijas uzņēmumiem.