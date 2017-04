Amatu atstās ilggadējais «airBaltic» korporatīvo komunikāciju viceprezidents Vanags

Amatu atstās ilggadējais Latvijas nacionālās aviokompānijas «airBaltic» korporatīvo komunikāciju viceprezidents Jānis Vanags.

Vanags apliecināja, ka pieņēmis lēmumu par karjeras maiņu, lai neapstātos savā profesionālajā attīstībā. Oficiāli darba attiecības ar nacionālo aviokompāniju viņam paredzēts pārtraukt vasarā. «»airBaltic» ir viena no labākajām reģionālajām lidsabiedrībām pasaulē ar izcilu profesionāļu komandu. Pēdējos trijos gados papildus «airBaltic» manas zināšanas un kvalifikāciju izmantojušas gan tādas starptautiskas organizācijas kā ANO un IATA [Starptautiskā gaisa transporta asociācija], gan arī pasaules lielākās lidsabiedrības un aviācijas organizāciju vadītāji,» klāstīja Vanags.

Taujāts, vai turpmākās darba gaitas saistītas ar kādu no šīm starptautiskajām organizācijām vai kādu citu aviokompāniju, Vanags, pamatojoties uz konfidencialitātes vienošanos, patlaban to neatklāja. «Es tikai ceru izmantot īso pauzi atelpai, pirms piekrītu vienam no jaunajiem piedāvājumiem,» viņš piebilda. Vanags darbu nacionālās aviokompānijas «airBaltic» vadības komandā sāka 2007.gadā.

Soctīklos šis fakts ir pamanīts un tiek apspriests diezgan plaši.

@Talis_L "Pa lielam" būt buferim ir katra pršika pienākums. Tik daudziem izpratne par šo pieklibo, lai neteiktu, ka nav vispār.— Unama (@EvijaUnama) April 28, 2017

Nez kurš preses sekretārs kļūs par tukšmuldonības un personiskās nabas aplūkošanas etalonu tagad, kad Jānis Vanags izmests no @air_baltic?— pietiek.com (@PietiekPortals) April 28, 2017

@Talis_L Atceros viņa lomu stāstos par "nepieciešamību pirkt Sukhoi", neveiklos tekstus par latviešu valodas nelietošanu AirBaltic, utt.— Otto Ozols (@OttoOzols) April 28, 2017

Šķiet, nevienā citā LV kompānijā PR cilvēkam nav izdevies iegūt tādu ietekmi un atpazīstamību kā Jānim Vanagam airBaltic.— Tālis Linkaits (@Talis_L) April 28, 2017

