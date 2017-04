«Providence» neveiks būtiskas izmaiņas MTG Baltijas valstu raidorganizāciju biznesā

Investīciju kompānijai «Providence Equity Partners» pašlaik nav ieceru būtiski mainīt Zviedrijas mediju koncerna «Modern Times Group» (MTG) raidorganizāciju biznesu Baltijas valstīs, kuru tā iegādājās martā, intervijā apliecināja «Providence Equity Partners» izpilddirektors Karims Tabets.

«Mēs esam diezgan apmierināti ar tiem aktīviem, kādi MTG ir šodien, un būtiskas izmaiņas nav gaidāmas,» norādīja Tabets.

Tas pats attiecoties uz raidorganizāciju veidoto saturu. «Mēs esam par redakcionālo neatkarību. Mēs esam ASV uzņēmums un šajā ziņā mums ir ļoti augsti ētiskie standarti. Tādēļ tas nav jautājums, par kuru būtu jābaidās. Mēs nevarētu būt ilgtermiņa investors mediju tirgū, ja neuzturētu šādu reputāciju. Turklāt pašlaik MTG kanāliem katram ir savs satura tips, katrs ir mērķēts savai auditorijai. Tādēļ mēs arī šajā ziņā neredzam nepieciešamību pēc lielām izmaiņām,» apliecināja Tabets.

Viņš arī skaidroja, ka MTG Baltijas raidorganizāciju bizness fonda uzmanību no vienas puses ir piesaistījis tādēļ, ka tam ir spēcīgas pozīcijas tirgū, no otras puses - fonds redz iespējas mediju kanālus vairāk pielāgot Baltijas skatītāju gaumei. «MTG ir liela grupa, kura vienotu stratēģiju attiecina uz diezgan lielu aktīvu skaitu. Baltijas valstīs ir pietiekami daudz atšķirību un mēs domājam, ka biznesam klājas labāk, ja grupas līmeņa domāšana netiek attiecināta uz visām valstīm vienādi,» pauda fonda izpilddirektors.

Viņš arī noraidīja iespēju, ka tiks veidota viena uzņēmumu grupa, kurā ietilps MTG raidorganizācijas, «Providence» piederošais mobilo sakaru operators «Bite Group», kā arī Latvijas interneta un kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzējs «Baltcom», kurā «Providence» kontrolē 28,5% kapitāldaļu. MTG kanāli gan esot iegādāti ar «Bite Lietuva» starpniecību, bet tas noticis, lai iegādes darījumam Baltijā nevajadzētu veidot jaunus uzņēmumus, skaidroja Tabets. Viņš arī apliecināja, ka «Providence» pašlaik neesot plānu palielināt savu ieguldījumu «Baltcom» un šī uzņēmuma pārvaldē fonds nepiedalās.

«Mums vēl ir jāpabeidz pārņemšana, jo, kā jūs zināt, tai vēl ir jāsaņem regulatoru un valsts piekrišana. Kad tas notiks, tad visiem šiem uzņēmumiem būs sava stratēģija un savi mērķi. Būs sektori, kur notiks sadarbība, un pamatā tas attieksies uz zināšanu sinerģiju,» pauda Tabets. Viņš izteica cerību, ka darījums varētu noslēgties gada vidū, bet tas būs atkarīgs no valsts iestāžu lēmumiem.

MTG raidorganizācijas «Providence» īpašumā varētu palikt vairākus gadus. «Parasti viens ieguldījums tiek paturēts uz 5-7 gadiem. Ir gadījumi, kad mēs aktīvus paturam arī uz 10-11 gadiem. Tas nozīmē, ka mēs sevi neuzskatām par īstermiņa investoriem. Mēs iegādājamies uzņēmumus, attīstām tos un, kā jau finanšu investors, beidzam šo procesu ar aktīvu pārdošanu. Bet vienlaikus mums ir saprātīgi ilgs darbības periods, jo mēs industriju attīstām, nevis tikai pērkam un pārdodam,» fonda darbības stratēģiju skaidroja «Providence» izpilddirektors, atgādinot, ka «Providence Equity Partners» specializējas ieguldījumos mediju, telekomunikāciju un izglītības nozarēs.

Viņš arī apliecināja, ka nesaskata nekādas problēmas saistība ar Saeimas pieņemtajām izmaiņām likumos attiecībā uz stratēģisko uzņēmumu pārdošanu. Turklāt šāda kārtība jau esot spēkā arī Lietuvā.

«Mēs esam ASV investors, kurš darbojas pēc augstākajiem ētikas standartiem. Es nespēju iedomāties situāciju, ka mēs gribētu pārdot aktīvus kādam, kurš nevar iziet valdības noteiktās pārbaudes [..] Es varu apliecināt, ka mēs netaisāmies apiet kādu likumu ar līkumu. Mums ir svarīga mūsu reputācija un mēs apzināmies, ka mēs strādājam jutīgos sektoros – telekomunikācijās un mediju tirgū. Labi ir tas, ka ir noteikts skaidrs regulējums, un, ja kaut kas likumam neatbilst, tad tas gluži vienkārši neatbilst. Tas viss ir ļoti skaidri noteikts,» pauda Tabets.

Vienlaikus viņš apliecināja, ka MTG raidorganizācijās tiks veiktas investīcijas, lai tās modernizētu un pielāgotu vietējai gaumei. «Tas var attiekties gan uz saturu, gan pasniegšanas veidu. Iespējams, tas, kas der Zviedrijas patērētājam, neder patērētājiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Pilnīgi noteikti jūs redzēsiet investīcijas «online» izplatīšanā, jo tā ir mediju nākotne. Televīzijā saturs ir karalis un tas attiecas uz visiem izplatīšanas kanāliem, bet «online» skatīšanās pašlaik aug visstraujāk. Tam ir nepieciešamas investīcijas. Investīcijas, lai nodrošinātu apjomu, lai padarītu to lietotājam draudzīgu, lai padarītu to gudru un attiecīgi vieglāk lietojamu,» pauda Tabets.

Tāpat «Prividence» neredzot nepieciešamību mainīt raidorganizāciju tagadējo vadību. Fonda pārstāvji arī negatavojas iesaistīties TV kanālu operacionālajā vadībā, bet darbosies tikai uzņēmumu padomes līmenī.

Tabets arī norādīja, ka «Providence» kopumā saskata izaugsmes potenciālu Baltijas valstīs. «Kā jau jūs redzat, mēs Baltijā esam veikuši virkni investīciju. Iespējams, mēs pat pašlaik esam lielākais ārvalstu investors Baltijas valstīs. Iemesls slēpjas tajā, ka mēs esam ļoti optimistiski par šo trīs valstu ekonomisko attīstību. Mēs esam optimistiski arī par draudzīgumu pret investīcijām un progresu, kas līdz šim ir noticis. Tādēļ es varu teikt, ka kopumā šī laba vieta investīcijām gan no makroekonomikas viedokļa, gan no patērētāju noskaņojuma un pirktspējas uzlabojumu viedokļa. Virs visa tā man vēl ir jāmin mūsu uzņēmumu vadības komandu talants un uzņēmējdarbības gars. Tie ir lieliski cilvēki. To mēs redzam gan «Bite», gan MTG komandā un tādēļ esam pārliecināti, ka varēsim paveikt labu darbu,» uzsvēra Tabets.

Kā ziņots, Zviedrijas mediju koncerns MTG pārdeva savu raidorganizāciju biznesu Baltijas valstīs starptautiskajai privātā kapitāla investīciju kompānijai « Providence Equity Partners» par 115 miljoniem eiro, kas atbilst uzņēmuma vērtībai. Darījumam vēl jāsaņem vietējo uzraugošo iestāžu apstiprinājums.

«Providence Equity Partners» Baltijas valstīs pārvalda mobilo telekomunikāciju uzņēmumu grupu «Bite Group», kā arī kontrolē 28,5% Latvijas interneta un kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēja «Baltcom» kapitāldaļu.

MTG, kas kopš 1998.gada darbojas Latvijā, pieder telekanāli TV3, TV3+, TV6, LNT, «Kanāls 2» un radiostacija «Star FM», kā arī interneta portāli «Tvplay» un «Skaties». MTG Igaunijā pieder televīzijas kompānija «Viasat Eesti», televīzijas kanāli TV3, TV6 un TV3+. Savukārt Lietuvā MTG pieder televīzijas kanāli TV3, TV3+, TV6 un «Viasat Sport Baltic».

