«Bite» palielina tarifu plānu cenas un sakaru iespējas Eiropā

Mobilo sakaru operators «Bite Latvija» («Bite») no šodienas sāk piedāvāt uzlabotus tarifu plānus, kas līdz ar cenas pieaugumu par diviem vai trīs eiro piedāvā arī plašākas sakaru iespējas Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīs, liecina uzņēmuma mājaslapā pieejamā informācija.

Tagad tarifu plāns «Bite 500 MB» maksās 8,50 eiro mēnesī, un piedāvās neierobežotus zvanus un SMS uz lielākajiem tīkliem Latvijā un Eiropā, kā arī 500 megabaitus (MB) interneta, ko varēs tērēt gan Latvijā, gan Eiropā. Tāpat klientiem būs pieejamas 50 minūtes zvaniem no Latvijas uz Eiropu. Papildus tam klients saņems sava mobilā telefona ekrāna bezmaksas apdrošināšanu uz vienu mēnesi un iespēju sešus mēnešus bez maksas lietot vairākas populārākās lietotnes bez datu uzskaites, ka arī bezmaksas antivīrusa pakalpojumu uz sešiem mēnešiem.

Tarifu plāns «Bite 2 GB» par 11,50 eiro mēnesī piedāvās neierobežotus zvanus un SMS uz lielākajiem tīkliem Latvijā un Eiropā, kā arī divus gigabaitus (GB) interneta, ko varēs tērēt gan Latvijā, gan Eiropā. Tāpat klientiem būs pieejamas 100 minūtes zvaniem no Latvijas uz Eiropu. Papildus tam klients saņems sava mobilā telefona ekrāna bezmaksas apdrošināšanu uz trīs mēnešiem un iespēju sešus mēnešus bez maksas lietot vairākas populārākās lietotnes bez datu uzskaites, ka arī bezmaksas antivīrusa pakalpojumu uz sešiem mēnešiem.

Tarifu plāns «Bite 5 GB» par 14,50 eiro mēnesī piedāvās neierobežotus zvanus un SMS uz lielākajiem tīkliem Latvijā un Eiropā, kā arī piecus gigabaitus (GB) interneta, ko varēs tērēt gan Latvijā, gan Eiropā. Tāpat klientiem būs pieejamas 100 minūtes zvaniem no Latvijas uz Eiropu. Papildus tam klients saņems sava mobilā telefona ekrāna bezmaksas apdrošināšanu uz sešiem mēnešiem un iespēju gadu bez maksas lietot vairākas populārākās lietotnes bez datu uzskaites, ka arī bezmaksas antivīrusa pakalpojumu uz gadu.

Tarifu plāns «Bite 10 GB» par 18,50 eiro mēnesī piedāvās neierobežotus zvanus un SMS uz lielākajiem tīkliem Latvijā un Eiropā, kā arī desmit gigabaitus (GB) interneta, no kuriem piecus bez papildus maksas varēs tērēt arī Eiropā. Tāpat klientiem būs pieejamas 200 minūtes zvaniem no Latvijas uz Eiropu. Papildus tam klients saņems sava mobilā telefona ekrāna bezmaksas apdrošināšanu uz sešiem mēnešiem un iespēju gadu bez maksas lietot vairākas populārākās lietotnes bez datu uzskaites, ka arī bezmaksas antivīrusa pakalpojumu uz gadu.

Tarifu plāns «Bite Neierobežots» par 22,50 eiro mēnesī piedāvās neierobežotus zvanus un SMS uz lielākajiem tīkliem Latvijā un Eiropā, kā arī neierobežotu daudzumu mobilā interneta interneta, no kuriem piecus GB bez papildus maksas varēs tērēt arī Eiropā. Tāpat klientiem būs pieejamas 500 minūtes zvaniem no Latvijas uz Eiropu. Papildus tam klients saņems sava mobilā telefona ekrāna bezmaksas apdrošināšanu uz gadu un iespēju bez maksas lietot vairākas populārākās lietotnes bez datu uzskaites, ka arī bezmaksas antivīrusa pakalpojumu uz gadu.

«Bite» pārstāve Anete Lukstiņa aģentūrai LETA skaidroja, ka jaunajiem klientiem tarifi pieejami no šodienas, bet esošajiem klientiem - no 1.maija, jo tarifu plānu maiņa notiek ar nākamā mēneša pirmo datumu. «Tie klienti, kuri paši nepieteiksies kādam citam tarifu plānam, no 1.jūnija tiks pārcelti uz kādu no jaunajiem tarifu plāniem, kas ir pēc iespējas tuvāks šī brīža lietotājam. Katram klientam ir izsūtīta vēstule ar informāciju un piedāvājumu, kurā arī aprakstītas visas izmaiņas,» sacīja «Bite» pārstāve.

«Bite Latvija» pērn strādāja ar 79,668 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 16,8% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieauga par 30,6% un bija 8,645 miljoni eiro. Šie ir konsolidētie «Bite Latvija» un meitasuzņēmuma «TeleTower» finanšu dati.

LETA jau vēstīja, ka Eiropas Parlamenta (EP) deputāti 6.aprīlī nobalsoja par viesabonēšanas piemaksu atcelšanu, kas ļaus patērētājiem esot ārzemēs lietot mobilo tālruni par tādu pašu cenu, kā mājās. Viesabonēšanas piemaksu atcelšana gaidāma šī gada 15.jūnijā.

