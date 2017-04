Tūrisma aģentūras «Cruiselines Travel Agency» apgrozījums pērn samazinās par 13,2%

REFILE - ADDING MORE RESTRICTIONS The Bermudan cruise ship Emerald Princess anchors in Helsingborg harbor, southern Sweden July 4, 2009. A total of 13 crew members and one passenger were diagnosed with the H1N1 flu virus and quarantined on board when the ship visited Helsinki on June 28. REUTERS/Scanpix Sweden/Bjorn Lindgren (SWEDEN HEALTH TRAVEL) SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN. NO COMMERCIAL USE. Foto: REUTERS/Scanpix

Tūrisma aģentūras «Cruiselines Travel Agency» apgrozījums pērn bija 723 406 eiro, kas ir par 13,2% mazāk nekā 2015.gadā, savukārt tās peļņa samazinājās uz pusi - līdz 5169 eiro, liecina «Firmas.lv» publiskotais uzņēmuma finanšu gada pārskats. Vadības ziņojumā teikts, ka, lai arī pērn uzņēmumam samazinājies apgrozījums, veicot strukturālas izmaiņas pārskata periodā, 2016.gads tūrisma aģentūrai noslēgts ar peļņu. Uzņēmuma plāni 2017.gadā paredz pārdošanas platformas internetā uzlabošanu, kā arī palielināt pārdošanas apmērus Lietuvā un Igaunijā. Tāpat 2017.gadu tūrisma aģentūra plāno noslēgt ar peļņu. Reklāma «Cruiselines Travel Agency» 2015.gadā strādāja ar 819 047 eiro apgrozījumu un peļņu 10 009 eiro apmērā. SIA «Cruiselines Travel Agency» dibināta 2005.gadā un tās pamatkapitāls ir 48 378 eiro. Tās īpašnieki ir Armands Mucenieks (45%), Svetlana Muceniece (45%) un Liene Potaša (10%).



