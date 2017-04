Akcīzes dēļ degvielas tirgotāji biedē: cenas kāps par 5 centiem litrā

Latvijas degvielas tirgotāji baidās zaudēt daļu klientu par labu Lietuvai līdz ar akcīzes nodokļa likmju palielinājumu. Līdz ar Finanšu ministrijas (FM) iecerēto akcīzes nodokļa likmju palielinājumu nākamgad degvielai tās cenas pieaugs vidēji par četriem līdz pieciem centiem par litru, uzskata Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Stirāns.

Viņš norādīja, ka Lai gan arī degvielas tirgotāji kā komersanti atbalsta nodokļu reformā paredzēto iedzīvotāju un uzņēmuma ienākuma nodokļa likmes samazinājumu un saprot nepieciešamību iztrūkstošo līdzekļus rast citur, tomēr bažas rada iespējamā daļas klientu zaudēšana par labu Lietuvai.

Stirāns skaidroja, ka

Igaunija pērn strauji pacēla akcīzes nodokli degvielai un Latvijas ziemeļu reģionā bija vērojams Igaunijas klientu pieaugums,

ņemot vērā atšķirīgas degvielas cenas. Pēc viņa teiktā, nav informācijas, ka Lietuva plānotu celt akcīzes nodokļa likmes, tāpēc iedzīvotāji Latvijas dienvidos nākamgad lētākas degvielas meklējumos varētu doties uz Lietuvu.

Vienlaikus pastāv iespēja, ka augstākas degvielas cenas Latvijā varētu veicināt nelegālā tirgus attīstību.

Stirāns piebilda, ka,

samazinoties Latvijā pārdotās degvielas apmēram, FM prognozes par plānoto nodokļu ieņēmumu pieaugumu no attiecīgā soļa 2018.gadā varētu nepiepildīties.

Aģentūra LETA jau rakstīja, ka nodokļu reformas ieviešanas rezultātā radušos nodokļu ieņēmumu zudumus iecerēts kompensēt ar akcīzes nodokļa celšanu degvielai, cigaretēm un alkoholam, liecina FM saskaņošanai nodotās nodokļu reformas pamatnostādnes.

Svinu nesaturoša benzīna akcīzes nodokli par 1000 litriem plānots paaugstināt par 7,8% - no 436 eiro līdz 470 eiro 2018.gadā. Svinu saturoša benzīna akcīzes nodokli par 1000 litriem plānots paaugstināt par 24% - no 455,3 eiro līdz 564 eiro.

Dīzeļdegvielas akcīzi no 2018.gada plānots palielināt par 11% - no 341 eiro līdz 378 eiro par 1000 litriem. Savukārt sašķidrinātās naftas gāzes akcīzes nodokli iecerēts palielināt par 12% - no 206 eiro līdz 231 eiro par 1000 litriem.