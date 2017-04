«Latvenergo» pērn nopelnījis 130,6 miljonus eiro

AS «Latvenergo» pērn strādāja ar 931,619 miljonu eiro konsolidēto apgrozījumu, kas ir par 0,3% vairāk nekā 2015.gadā, savukārt koncerna peļņa pieauga par 53,6%, sasniedzot 130,593 miljonus eiro, liecina energokompānijas auditētais finanšu pārskats.

«Latvenergo» valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs uzsvēra, ka 2016.gads ir bijis nozīmīgs gan koncerna darbībā, gan arī enerģētikas nozarē. «Pirmkārt, darbu sāka gaidītais «NordBalt» elektroenerģijas starpsavienojums, vēl vairāk integrējot Baltijas valstis Ziemeļu valstu elektroenerģijas tirgū. Otrkārt, aktīvi noritēja sagatavošanās darbi dabasgāzes tirgus liberalizācijai 2017.gada pavasarī. Treškārt, tika sperts solis ekonomiski pamatotai sadales tīkla attīstībai, ko veicināja principiāli jaunas AS «Sadales tīkls» tarifa struktūras ieviešana mājsaimniecību segmentā. Nozīmīgi lēmumi ir pieņemti, arī domājot par koncerna nākotni - gada nogalē ir apstiprināta jaunā perioda koncerna stratēģija 2017. līdz 2022. gadam. Tajā ņemtas vērā nozīmīgas enerģētikas nozares pārmaiņas, kas prasmīgi izmantojamas turpmākai koncerna izaugsmei,» klāstīja Žīgurs.

Uzņēmuma pārstāve Ivita Bidere aģentūrai LETA pavēstīja, ka «Latvenergo» finanšu rezultātus pozitīvi galvenokārt ietekmēja par 36% lielāka Daugavas hidroelektrostaciju (HES) izstrāde, kā arī zemākas dabasgāzes un elektroenerģijas cenas Latvijā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, dabasgāzes cena Latvijā bija par 24%, bet elektroenerģijas cena - par 14% zemāka.

«Latvenergo» EBITDA pērn palielinājusies par 28%, sasniedzot 393,4 miljonus eiro.

Vienlaikus Bidere atzīmēja, ka «Latvenergo» koncerns ir viens no lielākajiem nodokļu maksātajiem Latvijā. 2016.gadā koncerns valsts budžetā ir iemaksājis 209 miljonus eiro, tajā skaitā dividendēs par valsts kapitāla izmantošanu iemaksāti vairāk nekā 77 miljoni eiro. Atbilstoši 2017.gada valsts budžetam «Latvenergo» par 2016.gadu maksājamais dividenžu paredzamais apmērs ir 90,1 miljons eiro.

Pērn «Latvenergo» koncerns saglabājis elektroenerģijas tirdzniecības līdera pozīciju Baltijā ar tirgus daļu aptuveni 30%. Energokompānijas tirgus daļa Latvijā bija 73%, Lietuvā 14%, bet Igaunijā - 11%. Ārpus Latvijas pārdotās elektroenerģijas apmērs pērn bija par aptuveni par 20% lielāks nekā konkurējošo elektroenerģijas tirgotāju pārdošanas apmērs Latvijā.

«Latvenergo» koncerns 2016.gadā savās ražotnēs saražojis par 21% vairāk elektroenerģijas nekā gadu iepriekš jeb 4707 gigavatstundas (GWh) un par 11% vairāk siltumenerģijas jeb 2675 GWh. Daugavas HES kaskādē saražotās elektroenerģijas apmērs ir pieaudzis par 36% un bija 2449 GWh, ko veicināja lielāka ūdens pietece Daugavā.

Vislielākais kāpums saražotās elektroenerģijas apmērā ir Daugavas HES kaskādē. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tas pērn ir pieaudzis par 36% - līdz 2449 GWh. To veicinājusi lielāka ūdens pietece Daugavā 2016.gada otrajā pusē. Savukārt Rīgas TEC elektroenerģijas izstrāde 2016.gadā ir pieaugusi par 9%, sasniedzot 2206 GWh.

Bidere piebilda, ka, optimāli kombinējot «Latvenergo» koncerna Rīgas TEC un Daugavas HES izstrādi ar reģiona importa iespējām, lietotāji Baltijā ieguva gan cenas tuvināšanos Ziemeļu valstu līmenim, gan tās stabilitāti.

«Latvenergo» kopējais investīciju apmērs 2016.gadā bija 200,7 miljoni eiro, kas ir par 5% vairāk nekā gadu iepriekš. Lielākā daļa jeb 64% līdzekļu ieguldīti tīklu aktīvos. Turpinās ražotņu efektivitātes paaugstināšana, īstenojot Daugavas HES rekonstrukcijas projektu, kurā 2016.gadā ir ieguldīti 35,2 miljoni eiro. Līdz 2022. gadam, investējot vairāk nekā 200 miljonus eiro, paredzēts Daugavas kaskādē pilnībā pabeigt rekonstrukciju, pēc kuras pieaugs Daugavas HES kopējā jauda un izstrādes apmērs, nodrošinot kaskādes hidroagregātu darbību turpmākos 40 gadus.

Turpinās arī elektroenerģijas pārvades infrastruktūras uzlabošanas investīciju projekti - «Kurzemes loks» un Trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums starp Igauniju un Latviju.

Bidere norādīja, ka investīciju projektu finansēšanu «Latvenergo» koncerns veic no pašu līdzekļiem, kā arī ārējā aizņemtā ilgtermiņa finansējuma, kas tiek regulāri un laikus piesaistīts finanšu un kapitāla tirgos. 2016. gada aprīlī «Latvenergo» emitēja zaļās obligācijas 25 miljonu eiro apmērā ar rekordlielu kopējo pieprasījumu. Līdz ar to ir noslēgusies energokompānijas otrā obligāciju piedāvājuma programma, emitējot zaļās obligācijas 100 miljonu eiro apmērā, ko starptautiskā kredītreitingu aģentūra «Moody’s Investors Service» ir novērtējusi ar augstāko «GB1» (izcili) novērtējumu. 2017.gada februārī «Moody’s» pārapstiprināja AS «Latvenergo» kredītreitingu «Baa2» ar stabilu nākotnes vērtējumu.

«Latvenergo» koncerns ir Baltijas mēroga energouzņēmums, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un pārdošanu, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades sistēmas aktīvu nomu.

«Latvenergo» koncernā ir mātessabiedrība AS «Latvenergo» un meitassabiedrības - AS «Latvijas elektriskie tīkli», AS «Sadales tīkls», «Elektrum Eesti», «Elektrum Lietuva», AS «Enerģijas publiskais tirgotājs» un SIA «Liepājas enerģija».