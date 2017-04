Lietuvas rūpniecības koncerns "Achemos grupe" plāno iegādāties uzņēmumu UAB "Litagra»

Viens no lielākajiem Lietuvas rūpniecības koncerniem «Achemos grupe» plāno iegādāties lauksaimniecības produkcijas tirdzniecības uzņēmumu UAB «Litagra», liecina paziņojums KP mājaslapā.

KP ir saņēmusi ziņojumu par darījumu, ar kuru koncerns «Achemos Grupe» iegādājas lauksaimniecības produkcijas tirdzniecības uzņēmumu UAB «Litagra». «Achemos Grupe» Latvijā pieder divi uzņēmumi - SIA «Agrochema Latvia» un SIA «Gaschema», savukārt «Litagra» Latvijā pieder SIA «Litagra».

Lēmums par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem padomei jāpieņem viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas. Savukārt, ja lietā nepieciešama padziļināta papildu izpēte, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz trim mēnešiem no ziņojuma saņemšanas dienas.

Reklāma

«Uzņēmumi, kas varētu sniegt būtisku un pamatotu viedokli par plānotās apvienošanās ietekmi uz tirgu un konkurenci tajā, aicināti sazināties ar KP,» teikts KP paziņojumā.

KP atgādina, ka uzņēmumi var iesniegt saīsināto ziņojumu par apvienošanos, ja pastāv vismaz viens no diviem nosacījumiem, kā piemēram, neviens no apvienošanās dalībniekiem nedarbojas vienā konkrētajā tirgū vai ar to vertikāli saistītā tirgū jeb apvienošanā iesaistīto tirgus dalībnieku kopējā tirgus daļa konkrētajā tirgū nepārsniedz 15%. KP atļauja apvienošanās darījumiem nepieciešama, ja apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 30 000 000 eiro un vismaz divu apvienošanās dalībnieku apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā bijis ne mazāks par 1 500 000 eiro.

Valstiska lielo apvienošanās darījumu kontrole nepieciešama, lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā. Tādējādi tiek saglabāts konkurences dzinējspēks, kas nepieļauj nepamatotu cenu pieaugumu, veicina izvēles un kvalitātes kāpumu, kā arī tautsaimniecības izaugsmi kopumā.

KP atļauj darījumus pēc tirgus analīzes, ja secina darījums būtiski nesamazinās konkurenci. KP var atļaut apvienošanos arī tad, ja iespējamo kaitējumu konkurencei var novērst, paredzot apvienošanās dalībniekiem saistošus noteikumus, kas regulē to darbību tirgū. Aizliegtas ir apvienošanās, kuru rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence un apvienošanās dalībnieku piedāvātie saistošie noteikumi nenovērš negatīvās sekas konkurencei.

«Achemos grupe» pārvalda vairāk nekā 40 uzņēmumus, tai skaitā rūpnīcu «Achema». Koncerna sastāvā ir arī Klaipēdas ostas lielākā kravu kompānija KLASCO, citas kravu pārvadāšanas un loģistikas kompānijas, kā arī vairāki mediji, no kuriem lielākais ir nacionālais laikraksts «Lietuvos žinios».

Uzņēmumam UAB «Litagra» pieder kompānijas UAB «Litagros prekyba», UAB «Litagros grūdai», SIA «Litagra Latvijā», OÜ «Litagra» Igaunijā, AB «Joniškio grūdai», AB «Kėdainių grūdai», AB «Tauragės grūdai», AB «Marijampolės grūdai», lauksaimniecības sabiedrības un daži citi uzņēmumi. Tā meitas uzņēmums Latvijā SIA «Litagra» darbojas kopš 2003.gada un nodarbojas ar augu aizsardzības līdzekļu, minerālmēslu, lopbarības, lopbarības piedevu, sēklu materiālu un graudu vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību.

Saistītie raksti