Lielākie nodokļu maksātāji enerģētikas nozarē pērn - «Latvijas gāze» un «Latvenergo»

Foto: Jānis Škapars/TVNET

Lielākie nodokļu maksātāji enerģētikas nozarē pagājušajā gadā bija AS «Latvijas gāze», AS «Latvenergo» un tās meitasuzņēmums AS «Sadales tīkls», liecina Valsts ieņēmumu dienesta apkopotie dati.