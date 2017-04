Eksperte: «Premium» klases mājokļu īres tirgū toni nosaka īrnieki

«Premium» klases īres mājokļu - dzīvokļu un māju - tirgus pēdējo gadu laikā ir bijis stabils, bet tajā toni nosaka mājokļu īrnieki, tas ir «īrnieku tirgus», informēja nekustamo īpašumu kompānijas «Baltic Sotheby`s International Realty» īres projektu menedžere Marika Alksnīte.

«Pieprasījums šajā nekustamo īpašumu segmentā ir svārstīgs un tādēļ precīzi prognozēt, kādi un cik lieli «premium» īpašumi būs pieprasīti šogad, ir grūti, jo klientu vēlmes mainās gadu no gada. Pirms gada, piemēram, ļoti pieprasīti bijuši trīs un četru istabu ekskluzīvie dzīvokļi, toties šī gada sākumā - divistabu dzīvokļi. Tomēr tas apjoms, kas tirgū tiek pieprasīts, ir nemainīgs jau vairākus gadus,» secināja īres speciāliste.

Viņa skaidroja, ka šī segmenta mājokļus raksturo augstākas klases komforts, tiem ir jābūt labiekārtotiem ar iebūvētu virtuves iekārtu un tehniku, iebūvētiem skapjiem, tie var būt vai nebūt pilnībā mēbelēti, bet papildus serviss ir obligāts priekšnosacījums (lifts, glabātuves, stāvvieta, konsjeržs vai diennakts apsardze, tuvumā laba satiksmes un pakalpojumu infrastruktūra, ģimenēm - arī zaļā zona).

Alksnīte skaidroja, ka cenu kāpumi un kritumi «premium» segmentā nav tik krasi izteikti kā vienkāršāku mājokļu īres tirgū. Jau vairākus gadus par pieņemamu cenu tiek uzskatīti septiņi līdz 14 eiro par kvadrātmetru mēnesī, tomēr pašlaik tiek pieprasīti «premium» klases divistabu dzīvokļi par budžetu 500 eiro mēnesī, kas būtu atbilstoši ekskluzivitātei un atrastos Rīgas klusajā un aktīvajā centrā. Tādus nemaz nav tik viegli atrast, atzīst īres speciāliste, piebilstot, ka klientiem tomēr jārēķinās ar vismaz 700 eiro budžetu mēnesī.

«Vēl pieprasīti rajoni «premium» īres tirgū ir arī Āgenskalns, Ķīpsala, bet Vecrīga savu kādreizējo pievilcību ir zaudējusi, jo vasarā tur ir trokšņains, ir arī problēmas ar autostāvvietām. Ļoti strauji īres tirgū attīstās jaunais Skanstes ielas rajons, kur ir diezgan liels piedāvājums ar dzīvokļiem cenā no 600 eiro līdz 1000 eiro mēnesī. Īres māju pieprasītākie rajoni ir Piņķi un Saliena, bet Mežaparkā piedāvājums ir ļoti ierobežots, jo tur cilvēki lielāko tiesu dzīvo pastāvīgi,» skaidroja Alksnīte.

Viņa piebilda, ka sezonāli ļoti izteikts «premium» īres tirgus ir Jūrmalā, kur ir diezgan daudz tieši īrei paredzētu objektu. Tie, kas īrē dzīvokļus vai mājas Jūrmalā uz vasaras sezonu, to izdara jau gada sākumā, tāpēc pašlaik Jūrmalā atrast kādu labu īpašumu īrei par pieņemamu cenu būs grūti, jo praktiski viss jau ir izīrēts, sacīja Alksnīte. Viņa piebilda, ka cenas Jūrmalā par īpašumu, kurā ir četras guļamistabas, var svārstīties no 2000 eiro mēnesī līdz pat 10 000 eiro mēnesī. Otrpus Rīgai pie jūras - Vecāķos, Saulkrastos - «premium» klases apartamentu piedāvājums neatkarīgi no sezonas ir mazāks.

Runājot par tendencēm, kas raksturos «premium» mājokļu īres tirgu šogad, Alksnīte atzīst, ka lielas, kardinālas izmaiņas šajā segmentā neparedz: nav daudz jaunu objektu, kas būtiski ietekmētu tirgu, lai gan pieaugošais īres īpašumu piedāvājums Skanstes ielas jaunajā rajonā varētu cenas tur mazliet pakoriģēt uz leju. Alksnīte novērojusi, ka klienti pēdējā laikā kļuvuši cenas ziņā izvēlīgāki, ko, iespējams, ir ietekmējis ārvalstu kompāniju un vēstniecību budžetu samazinājums, un tādēļ klienti bieži vien strādā ar vairākiem nekustamo īpašumu aģentiem vienlaikus, meklējot izdevīgāko piedāvājumu.

«Ja namīpašnieki kļūs fleksiblāki savā piedāvājumā, apzināsies, ka, prasot augstu cenu par «premium» īpašumu, tas ir arī attiecīgi jāuztur (svaigs remonts, ekskluzīvs iekārtojums, īpaši servisi), domāju, tas šī tirgus segmenta attīstībai nāks tikai par labu, jo klienti nav gatavi un negrasās pazemināt savas prasības, bet atsevišķi izīrētāji ir mazliet pārvērtējuši savas gaidas,» piebilda Alksnīte.

