Dabasgāzes tirdzniecībai pieteikušies 19 komersanti

Tirdzniecībai Latvijas brīvajā dabasgāzes tirgū pieteikusies arī SIA «Willbrook Management» un SIA «Imlitex Latvija», tādējādi kopējam komersantu skaitam sasniedzot 19, liecina informācija tirgotāju reģistrā.

Tāpat dabasgāzes tirdzniecībai pieteikusies AS «Latvijas gāze», AS «Latvenergo», SIA «Enefit», AS «AJ Power Gas», SIA «ESK sistēmas», SIA «Euro Energo Company», SIA «Frenzo», SIA «GEG», SIA «Latvijas propāna gāze», SIA «Renergy Latvia», SIA «MVBK» un AS «Rīgas gāze».

Dabasgāzes tirdzniecības pieteikusies arī SIA «Scener», AS «Daugavpils siltumtīkli», «WIN Baltic», kā arī Lietuvas kompānijas «Lietuvos Duju Tiekimas» un «Litgas».

Kā ziņots, 3.aprīlī dabasgāzes tirgus Latvijā tika atvērts konkurencei. Juridiskajām personām līdz šā gada 15.jūnijam jāizvēlas dabasgāzes tirgotājs, ar kuru slēgt dabasgāzes tirdzniecības līgumu. Ja jauns dabasgāzes tirdzniecības līgums netiks noslēgts, tad līdz 2017.gada 1.jūlijam dabasgāzi tirgos esošais tirgotājs atbilstoši pašlaik spēkā esošajiem dabasgāzes tirdzniecības diferencētajiem gala tarifiem, savukārt pēc 1.jūlija - pēdējās garantētās piegādes ietvaros par regulatora apstiprinātu cenu plus 20%.

Savukārt mājsaimniecībām nav obligāti jāizvēlas jauns dabasgāzes tirgotājs vai jāpērk dabasgāze par tirgus cenu. Ja mājsaimniecības turpinās dabasgāzi iegādāties no jau esošā tirgotāja, tad tās kā saistītie lietotāji saņems dabasgāzi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktu cenu. Šāds pienākums piegādāt dabasgāzi saistītajiem lietotājiem par regulētu cenu ir noteikts «Latvijas gāze» kā publiskajam tirgotājam līdz 2019.gadam.