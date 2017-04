«Balticovo» šogad Lieldienās plāno realizēt vairāk nekā miljonu balto olu

Olu un olu produktu ražotājs «Balticovo» šogad Lieldienu laikā Latvijā plāno realizēt vairāk nekā miljonu balto olu, pastāstīja kompānijas komercdirektors Toms Auškāps.

«Plānojam, ka šogad uz Latvijas patērētāju svētku galdiem kopējais «Balticovo» balto olu skaits pārsniegs vienu miljonu olu,» sacīja Auškāps.

Viņš arī piebilda - lai gan «Balticovo» ražo tikai brūno čaumalu vistu olas, rūpējoties par sadarbības partneriem un patērētājiem, kompānija savu sortimenta grozu ik gadu uz Lieldienām papildina ar balto čaumalu vistu olām.

Pēc Auškāpa teiktā, olas ar baltas krāsas čaumalu Latvijā kļūst pieprasītas tikai vienreiz gadā - uz Lieldienām, bet Latvijas olu ražotāju ganāmpulkos «balto šķirņu» vistas ir liels retums, tāpēc gandrīz visas baltās olas Lieldienu laikā Latvijā tiek importētas.

«Vairums mazumtirgotāju pārsvarā iepērk baltās olas no Polijas, Lietuvas un Igaunijas ražotājiem, jo to cena ir lētāka. Taču, mēs - «Balticovo» - saviem klientiem, būsim sarūpējuši baltās olas no mūsu ilggadēja sadarbības partnera Somijā. Šādu izvēli esam izdarījuši, jo olas tiek fasētas mūsu šķirotavā un mums ļoti būtiski ir biodrošības un higiēnas jautājumi,» sacīja kompānijas komercdirektors.

Viņš arī pastāstīja, ka šogad pirmās «Balticovo» iepakotās balto čaumalu olas veikalu plauktos nonāca aprīļa pirmajās dienās. Ierastā prakse ir piedāvāt baltās olas gala patērētājam aptuveni divas nedēļas pirms Lieldienām.

«Balticovo» pamatdarbība ir vistu olu, olu pulvera, olu šķidrās masas, vārītu vistu olu bez čaumalas, vārītu kapātu olu ražošana un realizācija. «Balticovo» apgrozījums 2015.gadā bija 45,939 miljoni eiro, bet peļņa - 5,576 miljoni eiro. Uzņēmuma lielākais īpašnieks ir BCO, kam pieder 95,42% akciju, bet pārējās akcijas pieder vairākām privātpersonām. Uzņēmums ir orientēts uz darbību Latvijas un starptautiskos tirgos.