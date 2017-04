Gulbe: Vairumam pārtikas produktu šogad pirmajā ceturksnī palielinājušās cenas

Šā gada pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar pagājušā gada pēdējo mēnesi lielākajai daļai pārtikas produktu cenas ir pieaugušas, kas skaidrojams ar sezonālajām izmaiņām un situāciju pasaules tirgū, informēja Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra (LTVC) vadītāja Inguna Gulbe.

Vislielākais cenu pieaugums - 91% apmērā - šā gada pirmajā ceturksnī bija importa gurķiem - no 2,08 eiro līdz 3,98 eiro par vienu kilogramu. Vietējiem gurķiem cenas pieaugušas par 48% - no 3,79 līdz 5,61 eiro par vienu kilogramu, bet dzeltenajai paprikai - no 2,94 līdz 4,37 eiro par vienu kilogramu. Sarkanajai paprikai cena pieaugusi par 40% - no 2,87 līdz 4,02 eiro par vienu kilogramu, vietējiem tomātiem - par 27% - no 4,99 līdz 6,31 eiro par vienu kilogramu, zaļajām vīnogām - par 20% - no 3,30 līdz 3,94 eiro par vienu kilogramu, turpretī mandarīniem cena pieaugusi par 18% - no 1,90 līdz 2,23 eiro par vienu kilogramu.

Lielogu dzērvenēm spainītī cena pieaugusi par 15% - no 2,49 līdz 2,86 eiro par vienu litru, liellopu gaļas filejai - par 14% - no 7,66 līdz 8,75 eiro par vienu kilogramu, bet salātiem podiņā - par 13% - no 0,77 līdz 0,87 eiro gabalā. Burkāniem cena šā gada pirmajā ceturksnī pieaugusi par 13% - no 0,38 līdz 0,43 eiro kilogramā, importa tomātiem par 11% - no 2,94 līdz 3,26 eiro kilogramā, savukārt «Jonagold» āboliem, vistas filejai un vājpienam cena pieaugusi par 10%.

Tāpat nedaudz - par 2% - pieaugusi kefīra cena, attiecīgi no 0,94 līdz 1,03 eiro litrā, bet lielākā apmērā, par 15% pieaugusi skābā krējuma cena - no 2,56 līdz 2,79 eiro kilogramā un saldajam krējumam «Kārums» - par 10% - attiecīgi no 0,85 līdz 0,93 eiro par 200 gramiem. Pilnpiena cena kāpusi par 3,5% - no 1,02 līdz 1,10 eiro litrā, biezpiena cena augusi par 5% - no 5,10 līdz 5,50 eiro kilogramā, turpretī kafijas pupiņu cena augusi par 8% - no 13,69 līdz 14,73 eiro kilogramā, bet «Cido» apelsīnu sulai - par 7% - no 1,44 līdz 1,54 eiro litrā.

Tikmēr importa zemenēm, apelsīniem un kūpinātam cūkas šķiņķim šā gada pirmajā ceturksnī bijis ievērojams cenu samazinājums.

Kā norādīja Gulbe, produktu cenu izmaiņas pirmajā ceturksnī galvenokārt saistītas ar situāciju pasaules tirgū.

«Latvijā tāpat kā citviet pasaulē ir sācies pārtikas cenu pieaugums. Augļiem un dārzeņiem tas ir saistīts ar sezonālajām izmaiņām, sliktajiem laika apstākļiem Itālijā un Spānijā, kā arī dažu dārzeņu krājumu samazināšanos. Piena produktu cenu kāpums saistīts ar industriālo produktu pieprasījuma pieaugumu Krievijā, Ķīnā un Meksikā. Eiropas Savienībā 2016. gadā piena ražošana bija apmēram tāda pati kā 2015. gadā, bet ES sviesta eksports auga par 19%, siera par 11%,» norādīja LTVC vadītāja.

Pēc viņas teiktā, kafijas tirgū, savukārt, cenas ceļas saistībā ar bažām par «Robusta» kafijas piedāvājumu, kamdēļ ražošana atpaliks no patēriņa, un pastāv globālais kafijas deficīts. Arī eļļas cenas pasaulē ceļas nepietiekamā piedāvājuma dēļ. «Daži piegādātāji Latvijā ir atzinuši, ka viņi savai produkcijai cenu nav palielinājuši, bet dažās veikalu ķēdēs tās vienalga ir augušas. Žēl, ka ir mazumtirgotāji, kas tendences pasaules tirgos izmanto tikai savas īslaicīgās peļņas gūšanai, nedomājot par saviem ilglaicīgajiem partneriem, - pircējiem, ražotājiem un importētājiem,» nožēlu pauda Gulbe.

LTVC izveidots 1995,gadā kā Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta struktūrvienība. Centrs apkopo un sniedz Eiropas Komisijai informāciju par noteiktu lauksaimniecības produktu cenām un apmēriem, Iegūtā informācija tiek izmantota produktu ražošanas un tirgus stāvokļa novērtēšanai, intervences pasākumu pamatošanai un noteiktu lauksaimniecības produktu muitas vērtības noteikšanai.

