Kā izvēlēties sev izdevīgu banku vai kreditēšanas kompāniju?

Kad nepieciešams aizdevums, vairums cilvēku vispirms vēršas savā bankā. Tā ir izvēle, kas ienāk prātā kā pirmā, bet tomēr vērts izvērtēt arī citas iespējas. «Rūpīgi izvēloties aizdevēju un salīdzinot dažādus izmaksu aspektus, var ietaupīt pat pāris tūkstošus eiro,» stāsta kredītu salīdzināšanas platformas Altero.lv dibinātājs un vadītājs Artūrs Kostins. Viņš sniedz padomus par to, kurus aizdevējus katrā situācijā izvēlēties.

LASI CITUR: www.altero.lv

Pirmā izvēle – banka

Reklāma

Brīdī, kad nepieciešams aizņēmums, vairums potenciālo kredītņēmēju vispirms vēršas savā bankā. Daļa interesējas un salīdzina arī citu vispārējo banku piedāvājumus. «Šī nav slikta izvēle, bet ne vienmēr ātrākā un izdevīgākā,» saka A.Kostins. Izvēloties aizņēmumu savā bankā, nav jāiesniedz papildu dokumenti un jātērē laiks konta atvēršanai un citām formalitātēm. Ja kā aizdevējs noskatīta cita banka, visbiežāk bez šīm darbībām neiztikt, un bankā jāatver arī algas konts, kas nozīmē, ka par to jāinformē arī darba devējs. Sava banka lēmumu var pieņemt ātrāk, jo jau zina klienta ienākumus, naudas plūsmu kontā un spēju kredītu atmaksāt. «Kas attiecas uz kredīta izmaksām, tās var būt izdevīgākas gan savā bankā, kas piešķir klientam atlaidi par lojalitāti, gan gluži pretēji – citā bankā, kas ar izdevīgiem nosacījumiem cenšas piesaistīt jaunu klientu,» skaidro A.Kostins. Galvenie banku sektora aizdevumu trūkumi – relatīvi ilgāks kredīta saņemšanas laiks un kredīta pieejamība, jo bankas ienākumu ziņā ņem vērā salīdzinoši maz ienākumu veidus kā arī mēdz ņemt vērā tos nepilnīgi, lai mazināt savu risku.

Otrā izvēle – nebanku aizdevēji

Pie kreditēšanas uzņēmumiem klienti bieži nonāk tad, ja banka aizdevumu atteikusi un situācijās, kad aizdevējs piedāvā īpaši izdevīgus nosacījumus. «Arī no šīs aizdevēju grupas nav jābaidās – Latvijā, tāpat kā citās pasaules valstīs, nebanku kreditēšana ir nopietna nozare, kur kreditēšanas pakalpojumus ir tiesīgi sniegt tikai licencēti dalībnieki. Tirgus specifikas dēļ to aizdevuma procenti parasti ir augstāki nekā bankām, bet lielā konkurence mudina aktīvi piesaistīt klientus un piedāvāt dažādus īpašos piedāvājumus,» skaidro A.Kostins. Pie nebanku aizdevējiem arī pieejami visi kredītu veidi – sākot no patēriņa līdz pat auto kredītam. Pozitīvi, ka nebanku aizdevēji ir gatavi strādāt ar augstāka riska klientiem, respektīvi, ir lielāka iespēja saņemt aizdevumu, ja iepriekš gadījies kādu maksājumu kavēt vai kāds aizdevums jau ir, vai arī vēlies pārkreditēt savu veco aizdevumu uz izdevīgākiem nosacījumiem. «Ja banku sektorā seko noteikumam, ka ikmēneša kredīta maksājumi nedrīkst pārsniegt trešo daļu ienākumu, tad nebanku sektorā šis limits ir puse,» saka A.Kostins. Priekšrocība ir arī tā, ka šīs grupas aizdevēji ņem vērā arī cilvēka papildienākumus, nevis tikai pamatalgu, protams, ja to var apliecināt. Tas gan nenozīmē, ka potenciālie kredītņēmēji netiek izvērtēti. Tas tiek darīts pietiekami stingri, lai pārliecinātos par klienta spēju aizdevumu atmaksāt.

«Ātrie» kredīti

Visvienkāršāk pieejamie un ar augstākajām procentu likmēm. Šos aizņēmumus var izvēlēties situācijā, kad ātri nepieciešama salīdzinoši neliela naudas summa – līdz 1000 eiro. «Šis aizdevums derēs, ja zināt, ka ātri varēsiet aizdevumu atdot. Nevajadzētu nonākt līdz situācijai, kad īstermiņa aizņēmumi vai banku kredītkartes overdrafts kļūst par ierastu praksi un īstermiņa aizdevumu segt ir pierasts ar citu, jaunu īstermiņa aizdevumu saka A.Kostins.

Kredītu brokeri

Tāpat kā apdrošināšanā un nekustamā īpašuma jomā, arī kreditēšanā ir brokeri. Tie ir konsultanti, kas palīdz klientam izvēlēties piemērotāko aizņēmumu. Visbiežāk klienti dodas pie brokera uz tikšanos, izklāsta savas vajadzības un brokeris nokārto visas ar kredītu saistītās formalitātes. «Izvēloties brokeri, jāpārliecinās, vai tas patiešām objektīvi iesaka klientam izdevīgāko risinājumu, jo diemžēl tirgū ir arī tādi spēlētāji, kas rekomendē sev izdevīgākos,» saka A.Kostins. Lai no tā izvairītos, der pameklēt atsauksmes, lūgt vairākas piedāvājumu alternatīvas un pieprasīt, lai brokeris parāda piedāvājumā iekļauto aizdevēju un pārliecinās vai maksa par šo pakalpojumu ir caurspīdīga un ir skaidri zināms, cik brokerim ir jāmaksā.

Kur to visu salīdzināt?

Aizdevumu salīdzināšanas platforma Altero.lv darbojas jau gandrīz gadu un tajā var viegli, ērti un bez maksas atrast sev potenciāli izdevīgāko aizdevumu. Klientam jāievada pamatinformācija par savu vajadzību, aptuveni stundas laikā platformā esošie aizdevēji atsūtīs piedāvājumus un atliks vien izvēlēties. Kad piedāvājums saņemts, klients sadarbojas tieši ar pašu banku vai kredītu kompāniju bez jebkādas starpniecības. Altero.lv salīdzināšanas portāls ir pieejams bez maksas un tam nav nekādu papildus izmaksu par darījuma noformēšanu.

www.altero.lv ir inovatīvs finanšu tehnoloģiju (FinTech) uzņēmums, kas nodrošina bezmaksas aizdevumu salīdzināšanas pakalpojumus. Tas dibināts 2016.gada vidū un to līdz šim izmantojuši aptuveni 10 000 klientu. www.altero.lv sadarbības partneru vidū ir Citadele, PrivatBank, Bigbank, TF Bank, Aizdevums.lv, InCredit Group, Inbank, Credit24, Money Express Credit, VitaCredit, NordCard, Motoro, Mogo un citi.

LASI CITUR: www.altero.lv