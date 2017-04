Ceļu satiksmes drošības uzlabošanai vēlas € 14,17 miljonus

Ceļu satiksmes drošības plāna 2017.- 2020.gadam īstenošanai būtu nepieciešami 14,17 miljoni eiro, teikts plāna projektā, kuru 4.aprīlī izskatīs valdība

No minētās summas 5,95 miljoni eiro būtu valsts budžeta līdzekļi, 4,3 miljonus eiro plānots ņemt no Ceļu satiksmes drošības direkcijas dividendēm, savukārt 3,9 miljonus eiro plānots piešķirt no OCTA pieejamā finansējuma.

Plāna galvenais mērķis ir līdz 2020.gadam panākt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo un cietušo skaita samazinājums par 50% salīdzinājumā ar 2010.gadu.

Ceļu satiksmes drošības plāns paredz rīcību četros virzienos. Plānā ir paredzēti preventīvie ceļu satiksmes drošības pasākumi - pētniecība par ceļu satiksmes drošību Latvijā, kopējā transporta līdzekļu tehniskā stāvokļa uzlabošana, preventīvie pasākumi ceļu satiksmes dalībnieku kontrolei, grozījumi normatīvajos aktos, lai novērstu pārkāpumus ceļu satiksmē un lai pilnveidotu transporta līdzekļus vadītāju veselības pārbaužu kārtību.

Tāpat tiek plānota satiksmes dalībnieku izglītošana un informēšana, tostarp informatīvās kampaņas par ceļu satiksmes drošību. Iecerēti arī satiksmes drošības risinājumi autoceļu un ielu tīklā, piemēram, valsts autoceļu infrastruktūras uzlabošana, veloinfrastruktūras un gājēju infrastruktūras uzlabošanas pasākumi un pilsētu un pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana.

Ceturtajā pasākumu blokā iecerēts uzlabot glābšanas dienestu aprīkojumu, uzlabot informācijas izziņošanas sistēmas par ceļu satiksmes negadījumiem un uzlabot zaudējumu noregulēšanas procesu.

