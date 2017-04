Slēgs pasaules īsāko starptautisko avioreisu

An airplane from the regional airline People's Viennaline takes off from the airport on Lake Constance in Friedrichshafen, Germany, Wednesday Nov. 2, 2016. An Embraer 145 short-haul jet will connect the Friedrichshafen airport with the Swiss airport Altenrhein. The flight time for the around 20-kilometer-long route between the two regional airport is around eight minutes. (Felix Kaestle/dpa via AP). Foto: FELIX KAESTLE / TT NYHETSBYRÅN

Pasažieru trūkuma dēļ tiks slēgts pasaules īsākais starptautiskais avioreiss - astoņu minūšu lidojums no Šveices uz Vāciju pāri Bodenezeram. Lidojumus no 2016.gada novembra 20 kilometrus garajā maršrutā veic Austrijas aviokompānija «People's Viennaline». Aviokompānija bija cerējusi piesaistīt 40 000 pasažieru gadā, bet martā tās pakalpojumus izmantoja vien 2300 cilvēku, un 14.aprīlī lidojumi tiks pārtraukti. «Neskatoties uz pastāvīgo pieaugumu, mēs nedomājam, ka mums izdosies sasniegt nosprausto mērķi,» sacīja aviokompānijas īpašnieks Markuss Kopfs. Reklāma Tika plānots, ka šveiciešu pasažieri pēc piezemēšanās Vācijas pilsētā Frīdrihshāfenē ezera otrā krastā turpinās lidojumu uz Ķelni. Taču arī reiss Frīdrihshāfene-Ķelne izrādījās nepietiekoši noslogots un arī tiks atcelts. Pasaules īsākais starptautiskais avioreiss bija izraisījis ekologu dusmas, kas to pieprasīja aizstāt ar dzelzceļa satiksmi.