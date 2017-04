«Norvik banka» veido bankomātu tīklu

Foto: Rebeka Žeire/LETA

AS «Norvik banka» sākusi veidot bankomātu tīklu, liecina bankas publiskotā informācija. No 27.marta bankomāts pieejams Rīgā, Raiņa bulvārī 11, bet no 7.aprīļa bankomāts būs pieejams arī tirdzniecības centra «Rimi» telpās Rīgā, Prūšu ielā 2B.