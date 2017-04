Pilzenes alusdarītavu Čehijā nopircis Japānas uzņēmums

A worker checks bottles of beer at Plzensky Prazdroj (Pilsner Urquell) brewery in Plzen, Czech Republic, November 12, 2015. REUTERS/David W Cerny/File Photo. Foto: DAVID W CERNY / REUTERS

Japānas alusdarīšanas firma «Asahi» piektdien pabeidza Čehijas alusdarītavas «Pilsner Urquell» iegādes darījumu, teikts «Asahi» paziņojumā. «Asahi» samaksāja apmēram 7,3 miljardus eiro par vairākiem alus zīmoliem no Čehijas, Slovākijas, Polijas, Ungārijas un Rumānijas, kuri agrāk piederēja firmai «SABMiller». Eiropas Savienības (ES) pretmonopolu iestādes pērn maijā izvirzīja šo zīmolu pārdošanu kā nosacījumu, lai tiktu apstiprināta firmu «Anheuser-Busch InBev» un «SABMiller» apvienošanās. Reklāma «Pilsner Urquell» ir bāzēta Čehijas rietumu pilsētā Pilzenē (Plzeņā), kur 1842.gadā sāka darīt apakšējās rūgšanas alus šķirni, kas nosaukta šīs pilsētas vārdā. Tradicionālā čehu alus kultūra tiks saudzēta un saglabāta, Čehijas ziņu aģentūrai ČTK solīja «Asahi» Eiropas uzņēmumu vadītājs Toms Ferhēgens. «»Pilsner Urquell» un «Asahi» saista ne tikai cieņa pret tradīcijām, bet arī kaisle pēc inovācijām,» sacīja Ferhēgens.