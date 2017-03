Latvijas Banka plāno izlaist IT nozarei veltītu kolekcijas monētu ar 0,03 karātu briljantu

Uzsverot informācijas tehnoloģiju (IT) nozares nozīmi valsts ekonomikas izaugsmē, Latvijas Banka nolēmusi izlaist unikāla veidola piecu eiro kolekcijas monētu ar @ zīmi. Šo iniciatīvu atbalsta pašmāju augsto tehnoloģiju uzņēmums SIA «Inbokss», kura IT speciālisti piedalījās idejas izstrādē.

No citām Latvijas Bankas izlaistajām kolekcijas monētām šī atšķirsies ar unikālo sastāvu – divas trešdaļas monētas izgatavotas no vara, niķeļa un Latvijā atrastā zelta sakausējuma, bet atlikusī daļa – noperlukora - inovatīva keramiska materiāla ar augstu mehānisku, ķīmisku un termisku izturību, kā arī izcilām optiskām īpašībām. No šī paša caurspīdīgā materiāla pērn tika izgatavota Latvijas Bankas kolekcijas monēta «Zeme», ko interesenti izpirka rekordlielā ātrumā.

Jaunās kolekcijas monētā iekaltajā @ zīmē iestrādāts 0,03 karātu briljants, kas simbolizē, cik augstu mūsdienās tiek vērtētas digitālās prasmes. Tā kā Latvijā ir ļoti maz zelta atradņu, šī monēta tiek izlaista minimālā daudzumā – 200 eksemplāros, un ir jau ieinteresējusi kolekcionārus visā pasaulē. Tās dizaina idejas izstrādē piedalījās pašmāju augsto tehnoloģiju kompānijas Inbox.lv vadošie IT speciālisti.

Reklāma

Mums ir patiess prieks, ka ar šādu soli Latvijas Banka akcentē Latvijas piederību digitālajam laikmetam. Augsto tehnoloģiju nozīme Trešās industriālās revolūcijas laikā ir neizmērojama, tādēļ šo Latvijas Bankas iniciatīvu un aicinājumu piedalīties monētas izstrādē uztvērām ar lielu prieku un vērtējam kā sociāli atbildīgu aktivitāti,» skaidro SIA «Inbokss» valdes priekšsēdētājs Andris Griķis.

Monētas cena Latvijas Bankas kasēs būs 150 eiro. 50 monētas būs pieejamas rezervēšanai. Noteikts arī iegādes limits – viena monēta vienam pircējam.

Latvijas Banka gadā izlaiž piecas līdz septiņas kolekcijas monētas ar Latviju raksturojošiem sižetiem un augstvērtīgu māksliniecisko izpildījumu. Kolekcijas monētas ir maksāšanas līdzeklis tikai emisijas valstī. Tomēr maz ticams, ka šādas monētas reāli nonāk apgrozībā, jo pēc būtības tās ir mākslas darbi un ir numismātu un citu interesentu īpaši pieprasītas. Kolekcijas monētu nominālvērtība ir atšķirīga no apgrozības monētu nominālvērtības, piemēram, pieci vai desmit eiro. Kolekcijas monētu krāsa, diametrs, svars un materiāls būtiski atšķiras no apgrozības monētu raksturlielumiem.

* Šī ir 1.aprīļa - Joku dienas - ziņa. Tās saturs ir izdomāts un nav nevienam saistošs.