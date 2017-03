Uz eksperimenta laiku maršruta Liepāja-Aizpute reiss tiks pagarināts līdz Kuldīgai

Atsaucoties Kuldīgas novada Turlavas pagasta iedzīvotāju lūgumam, uz eksperimenta laiku no 2017.gada 1.aprīļa līdz 1.oktobrim tiks veiktas izmaiņas maršrutā Liepāja-Aizpute, pagarinot reisu līdz Kuldīgai, pavēstīja Autotransporta direkcijā (ATD).

Tādējādi autobuss, kas no Liepājas, Kuršu ielas, darbadienās izbrauc plkst.9, pasažierus vedīs līdz Kuldīgai. Savukārt no Kuldīgas autoostas virzienā uz Liepāju tas izbrauks plkst.11.50. Sešu mēnešu ilgā laika periodā izvērtējot eksperimentālo reisu pieprasījumu, tiks lemts par to iekļaušanu reģionālajā maršrutu tīklā.

ATD aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par braucienu, atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita.