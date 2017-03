Kā kontrolēt savu budžetu, nevis ļaut tam kontrolēt tevi

Nepārdomāta aizņemšanās ir slikta. Tā rada stresu, finanšu sarežģījumus ilgtermiņā un reizēm arī sabojātu kredītvēsturi. Bet ir arī otra galējība – bailes no kredītiem, kas kavē attīstību, liedz veikt mājokļa remontu vai iegādāties auto. Jāsaglabā veselīgs balanss – ja jāveic lielāks pirkums, kuram sakrāt neizdodas, jāizvērtē izdevīgākais kredīts un jāmēģina pārstrukturizēt savi izdevumi. Pirmais solis - ikmēneša budžeta veidošana!

Kā veidot savu ikmēneša budžetu un kā tas palīdz, stāsta kredītu salīdzināšanas platformas Altero.lv vadītājs un veidotājs Artūrs Kostins.

Vispirms – lēmums budžetēt

Uztvert sevi kā mazu uzņēmumu, kam ir ienākumu un izdevumu bilance, ir veselīgi. Viens no aplamākajiem priekšstatiem, ko nācies dzirdēt - turīgiem cilvēkiem ir tik daudz naudas, ka viņi pat nezina, kur un kam to tērē. Gluži pretēji – viņi zina naudas vērtību un visbiežāk par savām finansēm, izdevumiem un ienākumiem ir informēti daudz labāk nekā tie, kas sevi pie turīgiem nepieskaita. Savu ienākumu un izdevumu budžeta veidošana ir viens no paradumiem, ko vērts ieviest ikdienā, lai nopelnītais neiztērētos tik ātri un sniegtu vairāk gandarījuma.Pirmais solis ceļā uz to – stingrs lēmums veidot budžetu un uzskaitīto likt lietā.

Otrais solis – izvēlēties formu

Gan iOS gan Android vidē pieejamas ļoti daudzas aplikācijas, kas palīdz uzskaitīt ienākumus un izdevumus, sadalīt tos pozīcijās un izdarīt secinājumus. Ja labāk patīk Excel, var lejupielādēt dažādas paraugu formas, kas lietojamas datorā. Atkarībā no paradumiem un vēlmēm, var izvēlēties detalizētāku vai vispārīgāku pozīciju sadalījumu. Lai gūtu plašāku priekšstatu par ienākumiem un tēriņiem, jāizveido gan gada budžets, gan ikmēneša ienākumu un izdevumu uzskaite.

Jāsaprot, kādi ir ienākumi

Izklausās pašsaprotami, bet ne vienmēr tas ir tik vienkārši. Ja algu saņemam reizi mēnesī, problēmām nevajadzētu būt. Bet individuāla darba darītāji vai uzņēmēji, kuru ienākumi ir mainīgi un neregulāri, nereti savus ikmēneša ienākumus zina vien aptuveni. Šādā situācijā vērts izpētīt pēdējā pusgada bankas konta izrakstu un budžeta ienākumu tabulā norādīt vidējo ienākumu summu. Šajā ziņā var variēt un norādīt arī zemāko ienākumu līmeni, kas ļaus sagatavoties grūtākajam scenārijam. Gada griezumā ienākumi ir arī procenti, ko iegūstam no uzkrājumiem.

Jāidentificē esošie aizņēmumi un pamata tēriņi

Pirmās pozīcijas izdevumu ailītē ir obligātie ikmēneša izdevumi – rēķini un jau esošie aizņēmumi. Kad tie uzskaitīti, var skaidri redzēt, cik līdzekļu paliek pārējo vajadzību un vēlmju apmierināšanai. Nākamā būtiskā budžeta pozīcija ir ikdienas izdevumi – pārtika, saimniecības preces, degviela u.tml. Tieši šī sadaļa nereti sagādā lielākās grūtības, jo mēdz būt ļoti mainīga un atkarīga no apstākļiem. Tomēr, te arī slēpjas budžeta veidošanas «sāls» – tēriņus ietekmē nevis mainīgi apstākļi, bet gan jūsu lēmums tērēt vai netērēt. Piemēram, ikmēneša pārtikai viens cilvēks var iztērēt gan 100 eiro, gan 300 eiro mēnesī. Ja nolemts, ka auto degvielas izmaksas nepārsniegs 150 eiro mēnesī, tad attiecīgi jārīkojas – kaut vienu dienu nedēļā jāiet uz darbu ar kājām vai jābrauc ar sabiedrisko transportu.

Bilance

Aprēķins ir skaidrs – kad sarindoti ienākumi un pamata izdevumi, redzam bilanci. Ideālā gadījumā pēc pamatpozīciju aizpildīšanas atliek līdzekļi, ko varam novirzīt neparedzētiem gadījumiem, izklaidei, sevis iepriecināšanai. Kārumiem, jaunam apģērbam vai apaviem nevajadzētu būt pamata izdevumu pozīcijās. Ja bilance ir negatīva, jādomā, kā nopelnīt vairāk un kā samazināt izdevumus.

Izdevumu samazināšana

Ļoti bieži tas šķiet neiespējami, jo šķiet – neko lieku taču nepērku! Tomēr paanalizējot savus ikdienas paradumus, atklājas ļoti daudz nianšu, kur tēriņi ir nemanāmi. Piemēram, kapučīno pa ceļam uz darbu, žurnāls, ko tikai pārlapojam un nekad neizlasām, našķi pirms pusdienām u.c. Varbūt vērts iegādāties kafijas automātu un gatavot dzērienu pašam? Kā ar iepirkšanās organizāciju brīvdienās? Apbraukājat vairākus veikalus, meklējot atlaides? Bet cik iztērēts degvielai? Novērtējiet jūsu visbiežāk izmantotos maršrutus, piemēram, ceļu uz darbu, varbūt ir iespējams kāds cits ceļš ar mazāk blīvu satiksmi? Maršruts var sanākt mazliet garāks, bet, izvairoties no nemitīgas apstāšanās un braukšanas sākšanas, jūs varat ieekonomēt degvielu. Bieži pārtērējam arī uz dažādu pakalpojumu rēķina – maksas īsziņas ar informāciju par konta stāvokli, dažādi komisijas maksājumi, tai skaitā par līzinga vai kredīta noformēšanu u.tml.

Paradums uzkrāt un disciplīna

Grūtības uzkrāt rodas tad, ja raugāmies uz uzkrājumu kā papildu tēriņu. Ar šādu attieksmi naudas nekad nepietiks – ir taču tik viegli iztērēt 30 eiro tūlītējam priekam, nevis pārskaitīt uz krājkontu. Kaut 10 vai 20 eiro mēnesī uzkrājuma veidošanai ir jāiekļauj pamatizmaksu ailītē – pie obligātajiem rēķiniem.

Kad budžets izveidots un esam uzstādījuši robežas, būtiski tām sekot. Viegli pateikt, grūtāk izdarīt! Katram ir savas tēriņu ierobežošanas metodes. Tie, kam patīk skaidra nauda, var mēģināt mēneša sākumā sadalīt katrai pozīcijai paredzamos tēriņus pa aploksnēm. Tad būs skaidri redzama robeža, ko nevar pārkāpt. Ja izmanto jebkuru no aplikācijām, arī tad var atzīmēt mēneša limitu un kontrolēt tā izlietojumu.

