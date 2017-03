Jaunais TV3 un LNT īpašnieks, visticamāk, drīz vien kanālus pārdos tālāk

Nākamais televīzijas kanālu TV3 un LNT un īpašnieks ASV privātā kapitāla investīciju uzņēmums «Providence Equity Partners» (PEP) pēc laika šos kanālus atkal pārdos, ziņo LTV raidījums «de facto». LTV vēsta, ka PEP jau kopš 80.gadu beigās savu klientu līdzekļus iegulda telekomunikāciju, interneta un mediju uzņēmumos visā pasaulē. Tā biznesa modelis - uzņēmumu nopirkt par vienu cenu un vēlāk pārdot par daudz augstāku.

Saistītie raksti Eksperte: Konkurences uzraugiem nevajadzētu būt iebildumiem par MTG Baltijas biznesa pārdošanu 2017. g. 17. marts

Investīciju konsultants Aivars Jurcāns sarunā ar «de facto» saka: «Jebkurš fonds viņš darbojas ar domu, ka viņi ir īpašnieki uz laiku. Jebkura kompānija, kuras īpašnieks ir privātā kapitāla investīciju fonds, tiek gatavota pārdošanai. Jautājums var būt tikai par to, vai tas būs pēc trīs, pieciem vai septiņiem gadiem».

Kompānijas, kas nodarbojas tieši ar žurnālistiku, PEP portfelī ir mazākumā – un šos uzņēmumus fonds pārdevis vidēji pēc četriem gadiem. Kopā ar citiem investoriem Providence ieguldījis vācu mediju koncernā ProSieben, lielākajā Spānijas preses izdevējā Ricoletos, un arī Honkongas televīzijas tirgus līderī TVB. Turklāt pirms pārdošanas mediju kompāniju mēdz reformēt – piemēram, kompāniju Univision, kurai pieder populārākie ASV televīzijas kanāli spāņu valodā, gaida atlaišanu vilnis un pāreja uz izklaides saturu.

Reklāma

LTV norāda, ka pirms pārdošanas investīciju fondi reformē sev piederošus uzņēmumus ar mērķi audzēt to vērtību. PEP jau pirms dažiem gadiem iegādājies mobilo sakaru un interneta operatoru Bite (strādā Latvijā un Lietuvā) un «de facto» secina, ka no Bite un bijušajiem MTG biznesiem veidos kādu jaunu, vērtīgāku Baltijas uzņēmumu. PEP, visticamāk, meklēs veidus kā samazināt izdevumus un optimizēt uzņēmuma darbību. Konkurences padomē šaubās par to, ka varētu liegt jaunajam investoram veikt kādas izmaņas redakciju vai kanālu darbā. Nosacījumu paturēt gan TV3, gan LNT ziņu dienestus padome izvirzīja pirms 5 gadiem, kad TV3 īpašnieks MTG iegādājas LNT, taču tas bija terminēts.

«de facto» atgādina, ka no likumu grozījumiem, kas pieņemti šonedēļ, izriet – televīzijas kanāli TV3 un LNT tiek atzīti par nacionālajai drošībai nozīmīgiem un to pārdošana būtu jāsaskaņo ar Ministru kabinetu. Vai valdībai jāvērtē šī MTG pārdošana ASV fondam --droši nevar pateikt. No vienas puses darījums uzsākts, no otras – tas vēl nav uzsākts – jo jāsagaida ne tikai Latvijas konkurences padomes, bet arī līdzīgo Igaunijas un Lietuvas iestāžu atzinumi.

Saistītie raksti