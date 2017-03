Vasaras sezonā no lidostas «Rīga» varēs doties uz 89 galamērķiem

Šā gada vasaras lidojumu sezonā, kas sāksies svētdien, 26.martā, no starptautiskās lidostas «Rīga» būs iespējams doties uz 89 galamērķiem, pavēstīja lidostas pārstāve Laura Karnīte.

Viņa norādīja, ka papildus jau esošajiem maršrutiem aviokompānijas ceļotājiem piedāvās vēl 16 jaunus galamērķus gan biznesa ceļojumiem, gan atpūtas lidojumiem.

Plašāko jauno galamērķu skaitu vasaras sezonā plāno atklāt nacionālā aviokompānija «airBaltic», kas papildus esošajiem maršrutiem no 26.marta piedāvās lidojumus uz Tamperi (Somijā) un Odesu (Ukrainā), no 26.aprīļa - uz Kazaņu (Krievijā), no 2.maija - uz Aberdīnu (Lielbritānijā) un Stavangeru (Norvēģijā), no 4.maija - uz Ženēvu (Šveicē), no 11.maija uz Katāniju (Itālijā), no 16.maija uz Liepāju (Latvijā), no 26.maija - uz Madridi (Spānijā) un no 1.jūnija - uz Gēteborgu (Zviedrijā).

Reklāma

«No 13.jūlija līdz 17.augustam, laikā, kamēr būs slēgta Viļņas lidosta, «airBaltic» nodrošinās arī lidojumus uz Kauņu (Lietuvā). Nacionālā aviokompānija arī ievērojami palielinās lidojumu skaitu uz Helsinkiem (Somijā) un Kijevu (Ukrainā),» piebilda Karnīte.

Divus jaunus galamērķus vasaras sezonā atklās zemo cenu aviokompānija «Wizz Air», kas no 25.jūnija piedāvās iespēju pasažieriem divas reizes nedēļā nokļūt Reikjavīkā (Islandē) un Bari (Itālijā). Savukārt «Scandinavian Air System» (SAS) no 26.marta 12 reizes nedēļā nodrošinās lidojumus uz Kopenhāgenu (Dānijā).

Lidostā ienāks arī viena jauna aviokompānija - Krievijas lielākais reģionālais gaisa pārvadātājs «RusLine», kas no 29.maija sešas reizes nedēļā piedāvās lidojumus uz Domodedovas lidostu Maskavā.

Savukārt aviokompānija «Ellinair» ceļotājiem piedāvās čarterlidojumus uz Krētas pilsētu Irakliju.

Kopumā vasaras sezonā lidojumus no lidostas «Rīga» nodrošinās 17 aviokompānijas - «airBaltic», «Ryanair», «WizzAir», «Aeroflot», SAS, «Finnair», «Norwegian Air Shuttle», «Lufthansa», «LOT Polish Airlines», «Utair», «Turkish Airlines», «Ukraine International Airlines», «RusLine», «Uzbekistan Airways», «Belavia», «Ellinair» un «Smartlynx Airlines».

Starptautiskās lidostas «Rīga» valdes priekšsēdētāja Ilona Līce pauda gandarījumu, ka aviokompāniju piedāvātie jaunie maršruti palīdzēs lidostai piesaistīt jaunus ceļotājus.

No gada sākuma līdz 20.martam starptautiskajā lidostā «Rīga» ir apkalpoti 979 739 pasažieri - par 3,3% vairāk nekā 2016.gada attiecīgajā periodā. Gada pirmajos divos mēnešos par 14,2% pieauga tranzīta un transfēra pasažieru skaits, sasniedzot 26% no kopējā pasažieru skaita. Populārākie galamērķi janvārī un februārī bija Londona, Maskava un Frankfurte.

Vienlaikus lidostā atgādināja, ka naktī uz 26.martu Latvijā notiks pāreja uz vasaras laiku un pulksteņa rādītāji būs jāpagriež par vienu stundu uz priekšu.

Starptautiskā lidosta «Rīga» ir lielākais aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs. 2016.gadā lidosta «Rīga» apkalpoja vairāk nekā 5,6 miljonus pasažieru - gandrīz 45% no kopējā Baltijas valstu pasažieru skaita.

Saistītie raksti