Uzņēmēji joprojām nelieto IT risinājumus, bet lietvedībā izvēlas pierakstu klades

Vien 34% Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu ir ieviesta vienota CRM tipa sistēma uzņēmuma administratīvo procesu pārvaldībā, liecina SIA «Miittech» veiktā uzņēmumu aptauja.

«Miittech» pārstāve Katrīna Melkere aģentūrai LETA norādīja, ka uzņēmēji pārsvarā atzinuši, ka darba vidē ikdienā tiek lietotas dokumentu mapes, žurnāli un «Microsoft Excel», lai sistematizētu uzņēmuma darbības. Visplašāk tiek lietotas tieši pierakstu klades. Šāda tendence norāda uz to, ka uzņēmējdarbības vidē IT risinājumi nerada uzticības faktoru, ka darbu var veikt ātrāk, vienkāršāk un arī mobilāk, skaidroja Melkere.

Viņa norādīja, ka internetā bāzētajām CRM sistēmām iespējams piekļūt no jebkuras vietas, kur ir pieejams internets. Jautājot uzņēmumu, kuros netiek lietotas CRM sistēmas, pārstāvjiem, vai uzņēmumā ir plānots ieviest IT risinājumus, lai atvieglotu ikdienas darba procesus, tikai 8% uzņēmumu pārstāvju norādījuši, ka labprāt apskatītu un nākotnē arī ieviestu CRM sistēmu, savukārt 88% norādījuši, ka procesu automatizācija un IT risinājumu ieviešana uzņēmumā nav nepieciešama, jo pašreiz esošā pierakstu sistēma veiksmīgi pilda savas funkcijas.

Reklāma

«Ja skatām šo kopējās tendencēs ar mainīgo darba tirgu, jauniem darbiniekiem, nonākot uzņēmumā, ir grūtāk sākt vai pārņemt jaunos darba pienākumus, nezinot komunikācijas un darbību vēsturi ar klientu. Uzņēmumi, kas pašreiz lieto digitālās sistēmas, pārsvarā to darbību un pielietojamību uzņēmumā vērtē atzinīgi - piecu ballu skalā, 88% respondentu CRM vērtē ar piecām un četrām ballēm. Visvairāk tiek lietotas grāmatvedības, resursu rezervēšanas, noliktavas reģistrēšanas, kā arī vienotas klientu un sadarbības partneru datubāzes veidošanas funkcijas,» sacīja Melkere.

Aptauja veikta pagājušā gada nogalē un tajā piedalījās apmēram 300 uzņēmumu pārstāvji.