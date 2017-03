Kolektīvās iepirkšanās portāli joprojām aktuāli

Aldis Kaļiņins ir SIA «Modern Fashion Group» īpašnieks un cilvēks, kurš nebaidās uzņemties jaunus izaicinājumus, riskēt un, pats galvenais, darīt, jo ir apņēmies «restartēt» un dot otro elpu Latvijas pirmajam kolektīvās iepirkšanās portālam kopaletak.lv. Viņš uzskata, ka panākumus var gūt tikai tad, ja tiek darīts tas, kas pašam patīk, un viņam šis darbs ļoti patīk – tas nes jaunus iespaidus, izaicinājumus un arī nebijušas situācijas ik dienu. Strādājot šajā jomā, ir nemitīgi jādomā, jāpilnveidojas, jābūt radošam un gatavam uz kompromisiem. Aldis dalās savā pieredzē par kolektīvas iepirkšanās portāla kopaletak.lv darbības atjaunošanu un šī brīža aktuālo situāciju kolektīvās iepirkšanās portālu tirgū.

Piektdaļa interneta lietotāju Latvijā izvēlas iepirkties kolektīvās iepirkšanās portālos

Lai gan nereti nākas dzirdēt, ka kolektīvās iepirkšanās portāli Latvijas tirgū vairs nav aktuāli, tā nebūt nav. Kā liecina 2016. gada Gemius dati, ¾ no Latvijas interneta lietotājiem iepērkas internetā un vairāk nekā 20% no šiem cilvēkiem iepērkas arī kolektīvās iepirkšanās portālos. To popularitāti apliecina arī fakts, ka pircēji ik gadu šādos portālos iztērē vairāk nekā 20 miljonus eiro.

Kolektīvās iepirkšanās portāls kopaletak.lv bija pirmais portāls Latvijā, kas piedāvāja šāda veida iepirkšanos, un pēc straujajiem panākumiem un atzinības gan no sadarbības partneru, gan pircēju puses tas bija uzkrājis ievērojamu sekotāju bāzi. Šobrīd kolektīvās iepirkšanās tirgū ir aptuveni 20 dalībnieku, kuri ik dienu pircējiem piedāvā vairākus tūkstošus izdevīgu piedāvājumu. Konkurence, atjaunojot kopaletak.lv darbību, ir liela, taču tas nemazina apņēmību.

Labs veids, kā jaunajiem uzņēmējiem uzrunāt savus klientus

Kolektīvās iepirkšanas portāli ir labs veids, kā jaunajiem uzņēmējiem uzrunāt plašu auditoriju, tostarp savus potenciālos klientus. Tas ir salīdzinoši lēti un ļoti efektīvi. Aizvien biežāk kolektīvās iepirkšanās portālos nonāk arī vietējo amatnieku un tirgotāju piedāvātās preces, par ko ir liels prieks. Arī kopaletak.lv ir atvērts šāda veida piedāvājumiem un priecāsies sadarboties ar vietējiem mājražotājiem, zemnieku saimniecībām un māksliniekiem, tādējādi stiprinot un attīstot Latvijas tautsaimniecību.

Tiesa, nevajadzētu uzskatīt, ka kolektīvās iepirkšanās portālos nopērkamās preces un pakalpojumi ir tikai no jaunajiem un mazpazīstamajiem uzņēmumiem. Tā nebūt nav! Arī pieredzējuši uzņēmumi nereti izvēlas uzrunāt jaunu klientu loku, izmantojot tieši kolektīvās iepirkšanās portālus.

Vēl viens mīts, kuram noteikti nevajadzētu sekot, ir tas, ka šajos portālos ar atlaidi pārdod tikai to, ko nevar pārdot par pilnu cenu. Arī šis apgalvojums nav patiess, jo uzņēmēji šīs akcijas piedāvā galvenokārt tāpēc, lai iepazīstinātu pircēju gan ar savu uzņēmumu, gan tā piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem. Tas ir jāuztver kā iepazīšanās, labas gribas žests. Nevajadzētu ar pārlieku lielām aizdomām skatīties uz šiem piedāvājumiem un uzreiz tos vērtēt noraidoši un uztvert kā centienus mums kaut ko iesmērēt. Protams, izvēloties preces un pakalpojumus, vienmēr ir jāizvērtē plānotie pirkumi, iepazīstoties ar citu klientu atsauksmēm par piedāvājumiem u.c.

Kolektīvās iepirkšanās tirgū valda piesardzība

Pēc pagājušā gada notikumiem, kad kolektīvās iepirkšanās portālu tirgu ar diez gan lielu troksni un nekārtībām aiz sevis pameta divi ļoti lieli spēlētāji, Citylife un Cherry, sekas ir jūtamas vēl šodien. Gan sadarbības partneri, gan pircēji pēc šiem notikumiem uz kolektīvās iepirkšanās portāliem skatās daudz uzmanīgāk un ir piesardzīgāki. Uzņēmumi lēmumu sadarboties ar kolektīvās iepirkšanās portāliem pieņem piesardzīgi un ar apdomu. Likumsakarīgi, arī pircēju vidū uzticības līmenis ir krities, taču es ticu, ka visi kolektīvās iepirkšanās portāli vēlas uzlabot šo iedragāto reputāciju, tāpēc ir svarīgi gan katram atsevišķi, gan visiem kopā būt godprātīgiem pret saviem sadarbības partneriem un pircējiem, piedāvājot skaidrus, izdevīgus un godīgus piedāvājumus un noteikumus.

Iegādājoties kuponus, jāpievērš uzmanība kvalitātei, ietaupījumam un akcijas noteikumiem

Svarīgākās lietas, kam vajadzētu pievērst uzmanību, iegādājoties kuponu jebkurā no kolektīvās iepirkšanās portāliem, ir kvalitāte, ietaupījums, ko sniedz akcija, kā arī noteikti vajadzētu uzmanīgi izlasīt visus akcijas noteikumus, lai pēc tam nerastos kādas neskaidrības, pārpratumi un sarūgtinājums par iegādāto preci vai pakalpojumu. Lai pārliecinātos par piedāvātā pakalpojuma vai preces kvalitāti, noder pievērst uzmanību, kāds uzņēmums nodrošina piedāvāto preci vai pakalpojumu – tas ir viens no pirmajiem un galvenajiem kvalitātes rādītājiem. Ja uzņēmums, kas piedāvā preci vai pakalpojumu, nav zināms, der to nedaudz papētīt. Mūsdienās tas ir ļoti vienkārši - atliek tikai tā nosaukumu ierakstīt googlē vai atrast uzņēmuma sociālo tīklu profilus, lai izdarītu savus secinājumus. Svarīgi ir pievērst uzmanību tam, vai, iegādājoties kuponu, tiešām sanāks ietaupīt. To var izdarīt, piemēram, pārbaudot vai norādītā sākuma cena nav uzskrūvēta tikai uz akcijas laiku. Salīdzinot preces vai pakalpojuma sniedzēja norādītās cenas mājaslapā vai salīdzinot tās ar cenām konkurentu mājaslapās, atkal var izdarīt savus secinājumus. Tāpat svarīgi ir uzmanīgi iepazīties ar akcijas noteikumiem, jo tajos bieži ir atrunāts, cik personas un cik reizes kupons var tikt izmantots, kāds ir kupona derīguma termiņš un vai ir arī kādi laika ierobežojumi, piemēram, nereti kuponi ir spēkā tikai izmantošanai darba dienās. Ja pircējs savlaicīgi nebūs iepazinies ar šiem noteikumiem, var nākties piedzīvot vilšanos paša neuzmanības dēļ.

Aldis Kaļiņins SIA «Modern Fashion Group» īpašnieks. Foto: Publicitātes foto

Dažādi nosacījumi, iegādājoties un piedāvājot akcijas

Kopaletak.lv, atjaunojot savu darbību, attīstās un meklē jaunus risinājums, kā nodrošināt plašu pakalpojumu klāstu saviem klientiem un vispiemērotāko piedāvājumu katram sadarbības partnerim. Šobrīd ir izstrādāti vairāki sadarbības modeļi un kopaletak.lv aktīvi ir uzsācis jaunu sadarbības partneru piesaisti, lai jau drīz atkal varētu būt starp Latvijas TOP kolektīvās iepirkšanās portāliem. Šobrīd ir iespējams iegādāties preces un pakalpojumus dažādos veidos, piemēram, par pakalpojumu var norēķināties uzreiz pie kopaletak.lv vai maksāt par pakalpojumu tā saņemšanas vietā un laikā. Vienmēr esam gatavi izskatīt un uzklausīt uzņēmumu piedāvājumus, tāpēc aicinām ikvienu, kurš vēlas publicēt savu akcijas piedāvājumu ar sev piemērotiem akcijas noteikumiem, rakstīt uz e-pastu biznesam@kopaletak.lv

