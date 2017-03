Padomi kā saprast patieso kursu vērtību

Uzsākot sevis attīstīšanu, svarīgi pareizi izvēlēties mācību iestādi, kur to veikt. Bieži vien piedāvājuma izpēte sākas ar lielu apņēmību, kas ietver sevī iestādes reputācijas, sistēmas, mācīšanas procesa un, protams, cenas izvērtēšanu. Tomēr dažreiz noradītās izmaksas mēdz būt maldinoša, jo var neiekļaut dažādas efektīvam procesam nepieciešamās lietas. RTU Riga Business School (RBS) Angļu valodas centrs ir apkopojis dažus faktorus, pēc kurām vadīties, lai saprastu patieso kursu vērtību.

Akadēmisko stundu skaits

Viens no galvenajiem veidiem kā saprast to, cik daudz izmaksā attiecīgie kursi, ir izrēķināt vienas akadēmiskās stundas cenu. Šādā veidā jūs precīzāk varat salīdzināt nodarbību īstās izmaksas, kuras bieži vien liekas zemākas tāpēc, ka pašu kursu ilgums ir īsāks vai apmācības notiek retāk. Piemēram, salīdzinot kursus, kuriem izmaksas ir lētākas, kā citās iestādēs, bet izvērtējot apjomu, cena par šķietami dārgajiem kursiem var izrādīties lētāks un vērtīgāks ieguvums.

Reklāma

Mācību materiāli un papildus resursi

Ja iepriekšējā faktors neietekmē kopējā kursa izmaksu, bet to tiešo vērtību, tad tas, vai mācību materiāli un papildus resursi, kurus jums nāksies izmantot apmācību laikā, būtiski ietekmē kopējo summu. Apskatot piedāvājumus, noteikti nepieciešams pievērst uzmanību vai abas šīs lietas, vai vismaz grāmatas, ir iekļautas kopējā cenā. Piemēram, mācoties angļu valodu mācību materiālu izmaksas var sasniegt pat 50 EUR. Tas attiecas arī uz papildus resursiem, par kuriem nereti jāmaksā atsevišķi.

Laika resursi

Pēdējais, bet ne mazāk svarīgais faktors, kam pievērst uzmanību ir, kāda iepriekšējā sagatavošanās jums jāveic, lai varētu efektīvi apgūt zināšanas. Ar to tiek domāts, vai jums pašam būtu jāpērk mācību grāmatas, vai tomēr iestāde, kuru jūs vēlaties apmeklēt, nodrošina pilnu servisu, lai atvieglotu jūsu ikdienu un ļautu apgūt vielu, neuztraucoties par papildus lietām. Piemēram, vai visi materiāli jums tiek sagatavoti un nodrošināti tā, lai jums būtu ērta piekļuve tiem, bez to meklēšanas veikalos. Tāpat vai papildus resursi ir viegli pieejami, piemēram, RBS Angļu valodas centrs šobrīd ir uzsācis lietot Google Classroom, lai studentiem ērtā un izdevīgā vietā un laikā, būtu pieejami mājasdarbi un papildus materiāli no pasniedzējiem.

Šāda veida mācībām vienmēr nepieciešams pieiet ar lielu atbildību, jo jebkuri kursi, mūsdienās it īpaši angļu valodas, var mainīt cilvēku dzīvi un uzlabot tās kvalitāti. Tāpēc, pirms mācību uzsākšanas, izvēlētajai iestādei noteikti vajag uzdot visus interesējošos jautājumus, lai pārliecinātos, ka atradīsieties jums vispiemērotākajā vietā.

LASI CITUR: Iepazīstieties ar RBS Angļu valodas centrā valdošo pieeju un pasniedzējiem šeit ->

Vai zvanot pa tālruni 67089800.

Jaunais RBS Angļu valodas centra semestris sāksies 3. aprīlī.