«Laima» un «Staburadze» produkcijas ražotājs: Izšķirošais faktors saldumu iegādē Latvijā ir cena

Izšķirošais faktors, iegādājoties saldumus, Latvijas iedzīvotājiem joprojām ir cena, pastāstīja saldumu un uzkodu ražotāja «Orkla Confectionery & Snacks Latvija» sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāja Lineta Mikša.

«Lai arī, izvēloties saldumus, patērētāji primāri novērtē to garšu, kvalitāti, kā arī iepriekšējo pieredzi ar konkrēto produktu, izšķirošais faktors vēl joprojām ir produkta cenai. Tādēļ patērētāji vairāk uzticas jau pārbaudītiem produktiem, bet jaunumus labprāt izmēģina, ja tos piedāvā jau zināms ražotājs, par kura produkcijas kvalitāti ir gūta pārliecība,» sacīja Mikša.

Viņa pastāstīja, ka patlaban iedzīvotāju vidū pieprasītākie saldumi ir šokolādes konfektes un tāfelītes, klasiskās tortes un saldie cepumi.

Pēc Mikšas teiktā, šā brīža nozares tendences neliecina par ievērojamām saldumu patēriņa izmaiņām šajā gadā. Latvijas iedzīvotāji ir izvēlīgāki un prasīgāki produktu kvalitātē, kā prioritāti izvirzot sabalansētu uzturu un produktu garšu. Taču arī šogad, atzīmējot svētkus un kopā sanākšanas, iedzīvotāji viesību galdus papildinās ar saldajām un sāļajām uzkodām.

Jau ziņots, ka Norvēģu kompānija «Orkla» 2014.gada augustā iegādājās koncernu «NP Foods», bet oktobrī tika pieņemts lēmums apvienot SIA «NP Foods», AS «Laima», AS «Staburadze» un AS «Latfood» vienā uzņēmumā, kura nosaukums ir «Orkla Confectionery & Snacks Latvija», bet SIA «Spilva» un AS «Gutta» apvienoti vienā uzņēmumā ar nosaukumu SIA «Orkla Foods Latvija».

«Orkla Confectionery & Snacks Latvija» (iepriekš «NP Foods») apgrozījums 2015.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieaudzis par 740 000 eiro un sasniedza 71,6 miljonus eiro, bet koncerna zaudējumi bijuši 1,214 miljoni salīdzinājumā ar 1,107 miljonu eiro peļņu iepriekšējā gadā. «Orkla Confectionery & Snacks Latvija» pārstāv šādus produktu zīmolus - «Laima», «Selga», «Staburadze», «Ādažu čipsi», «Old Town bakery», «The Original Taffel Snacks» un «Pedro».

