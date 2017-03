Biedrība: Latvijas kazkopju apgrozījums šogad varētu saglabāties esošajā līmenī vai nedaudz augt

Latvijas kazkopju apgrozījums šogad varētu saglabāties esošajā līmenī vai nedaudz pieaugt, salīdzinot ar pagājušo gadu, prognozēja Latvijas Kazkopības biedrības valdes priekšsēdētāja Kristīne Piliena.

«Pieprasījums pēc produkcijas aug un arī apgrozījumam vajadzētu būt lielākam. Taču būsim reāli - viss ir atkarīgs no tā, cik daudz saražosim piena. Arī pieņemot, ka kūtīs saglabājas esošais dzīvnieku skaits, ir grūti prognozēt saražoto piena apmēru. Tas ir atkarīgs no dabas apstākļiem un citiem no mums neatkarīgiem faktoriem,» sacīja Piliena, piebilstot, ka, par spīti iepriekš minētajam, nozare optimistiski raugās uz šo gadu un plāno saglabāt apgrozījumu šā gada līmenī vai to palielināt.

Piliena sacīja, ka nozares šā gada lielākais izaicinājums ir apmierināt piena pārstrādes uzņēmuma «Cesvaines piens» pieprasījumu pēc kazas piena saistībā ar kompānijas plāniem sākt ražot kazas sieru. Patlaban kazu skaits Cesvaines novadā ir nepietiekams, lai apgādātu rūpnīcu ar nepieciešamo daudzumu produkcijas.

Vēl viens izaicinājums ir samazināt izdevumus par kazu kaušanu. Sevišķi būtiski tas ir tāpēc, ka aug pieprasījums pēc kazas gaļas. «Latvijā netrūkst kautuves, bet kaušanas izdevumi ir nesamērīgi attiecībā pret to, ko beigās var paprasīt par kazlēnu gaļu. Tiem, kas tirgū piedāvā kazlēnu gaļu, jālauza galva, kā atrisināt šo problēmu. Vai nu katrai saimniecībai jāveido mazs stūrītis, kautuvīte vai arī jārod citi risinājumi,» sacīja Piliena, piebilstot, ka saimniecības patlaban meklē labākos risinājumus, kā samazināt izmaksas.

Latvijas Kazkopības biedrība ir sabiedriska organizācija, kas dibināta 2006.gadā.

