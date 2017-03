Aug vidējās izmaksātās atlīdzības apmērs par automašīnu detaļu zādzībām

Pagājušajā gadā audzis vidējās izmaksātās atlīdzības apmērs par automašīnu detaļu zādzībām, sasniedzot 1142 eiro, liecina AAS «BTA Baltic Insurance Company» (BTA) dati par KASKO apdrošināšanā pieteiktajām atlīdzībām.

Arī šogad pirmajos divos mēnešos turpināja palielināties vidējie zaudējumi, ko detaļu zagļi rada automašīnu īpašniekiem.

Atlīdzību pieaugumu BTA skaidro ar to, ka automašīnu rezerves daļas un remontu izmaksas kļuvušas dārgākas, turklāt atsevišķos gadījumos zaudējumu apmērs ir būtiski lielāks tādēļ, ka nav iespējams iegādāties un nomainīt tikai vienu nozagto detaļu un nepieciešams iegādāties visu konkrēto detaļu komplektu.

Analizējot BTA saņemtos KASKO apdrošināšanas atlīdzību pieteikumus par automašīnu detaļu zādzībām, BTA secina, ka pērn visbiežāk no šādām zādzībām cietuši «Volvo» markas automašīnu īpašnieki. To veicinājis arī aspekts, ka «Volvo» spēkratu detaļas, piemēram, lukturus, garnadžiem ir salīdzinoši vieglāk nozagt to stiprinājumu konstrukcijas dēļ, paziņojumā medijiem informē BTA.

Lai arī otras visbiežāk apzagtās automašīnas 2016.gadā bijušas BMW markas, pērn šādu apdrošināšanas gadījumu skaits salīdzinājumā ar 2015.gadu samazinājies par 26%. Trešajā vietā, pēc BTA saņemto KASKO apdrošināšanas atlīdzību pieteikumu skaita par detaļu zādzībām, ierindojas «Volkswagen» markas automašīnas.

Šogad pirmajos divos mēnešos saņemto atlīdzību pieteikumos par detaļu zādzībām turpina dominēt «Volvo» automašīnas.

BTA statistika par aizvadītajā gadā saņemtajiem KASKO apdrošināšanas atlīdzību pieteikumiem rāda, ka, tāpat kā iepriekšējos gados, viszagtākās automašīnu detaļas (katrā trešajā apdrošināšanas gadījumā) bijušas automašīnu sānskata spoguļi un to stikliņi. Biežāk zog sānskata spoguļu stikliņus, taču ir virkne gadījumu, kad tiek zagti sānskata spoguļi ar visiem korpusiem. No šāda tipa zādzībām visbiežāk cietuši BMW markas automašīnu īpašnieki, un arī šogad viņiem visbiežāk radītie zaudējumi saistīti ar spoguļu zādzībām.

Otras zagtākās detaļas, pēc BTA pieteikto KASKO atlīdzību skaita, pērn bijušas automašīnu lukturi. Visbiežāk, 65% gadījumu, zagti «Volvo» markas automašīnu lukturi. Šādas zādzības automašīnu īpašniekiem nodara salīdzinoši lielus zaudējumus - vidējais BTA izmaksāto atlīdzību apmērs par nozagtiem lukturiem ir 2082 eiro.

Papildu lukturu zādzībām pērn būtiski pieaudzis arī «Volvo» markas transportlīdzekļu dažādu bloku zādzību skaits. Galvenokārt tiek zagti aizmugurējās piedziņas vadības bloki.

Izvērtējot BTA saņemtos KASKO apdrošināšanas atlīdzību pieteikumus par automašīnu zādzībām, apdrošinātājs secina, ka 2016.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu, to skaits pieaudzis par 24%. Turklāt iezīmējušās divas tendences - arvien biežāk zog vidējās klases automašīnas, kā arī spēkratus, kas aprīkoti ar «Keyless Go» sistēmu, tādēļ arī klienti tiek aicināti uzstādīt papildu drošības aprīkojumu automašīnām ar šo sistēmu.

Vismaz katra trešā no BTA klientiem pērn aizdzītajām automašīnām bija «Toyota» markas, un to zādzību skaits, salīdzinot ar 2015.gadu, pieaudzis gandrīz trīs reizes. Zagto automašīnu vidū pērn bijušas arī «Volkswagen», «Audi», «BMW», «Honda» un citu marku automašīnas. Pērn samazinājies «Mercedes Benz» automašīnu zādzību skaits, kas dominēja gadu iepriekš.

Līdz ar to, ka zādzību gadījumus aizvadītajā gadā visbiežāk piedzīvojušas vidējās klases automašīnas, pērn samazinājies vidējās izmaksātās atlīdzības apmērs par automašīnu zādzībām. Ja 2015.gadā vidēji par transportlīdzekļa zādzību izmaksāti 22 474 eiro, tad 2016.gadā - 15 240 eiro, liecina BTA dati.

Šogad pirmo divu mēnešu BTA statistika par atlīdzību pieteikumiem KASKO apdrošināšanā liecina, ka garnadži zog dažādas klases automašīnas, kuru vērtība bijusi no 7000 līdz 38 000 eiro.

Par pērn nozagtajām vai apzagtajām automašīnām BTA atlīdzībās izmaksājusi 819 000 eiro.

Neauditētie 2016.gada finanšu dati liecina, ka BTA pērn Baltijas valstīs parakstīja bruto apdrošināšanas prēmijas 132,5 miljonu eiro apmērā, bet kompānijas bruto peļņa pērn bija 2,5 miljoni eiro.