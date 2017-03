«Brīvais vilnis»: Konkurences dēļ zivrūpnieki nolaiduši produkcijas cenas zem pašizmaksas

Savstarpējās konkurences dēļ Latvijas zivrūpnieki nolaiduši produkcijas cenas zem pašizmaksas, aģentūrai LETA atzina uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Arnolds Babris.

Viņš sacīja, ka Latvijas zivrūpnieku starpā joprojām notiek cenu kari. «Lai dabūtu klientus, uzņēmumi viens otru mēģina nospiest, piedāvājot lētāku cenu. Tādējādi klientiem tiek piedāvāta cena, kas ir zemāka par pašizmaksu,» atzina Babris, piebilstot, ka tas negatīvi ietekmē uzņēmumu finanšu rādītājus. Lai arī cenu kari starp zivju pārstrādes uzņēmumiem ir bijuši arī agrāk, patlaban konkurences apstākļos cenas nolaistas neadekvāti zemu.

Pēc viņa teiktā, šogad nozarē nav paredzami uzlabojumi salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Latvijas zivju pārstrādes uzņēmumi strādā ar samazinātām ražošanas jaudām, kamdēļ ir palielinājusies to ražotās produkcijas pašizmaksa. Kopumā situācija nozarē šogad nav radikāli uzlabojusies. «Vairāk vai mazāk visi uzņēmumi strādā ar mīnus zīmi, izņemot «Karavelu»,» sacīja Babris, atgādinot, ka «Karavelai» ir ilggadējas iestrādes Rietumu tirgos.

Viņš prognozēja, ka nozarē šogad apgrozījuma kritums nebūs lielāks kā pērn, jo sliktākais jau ir aiz muguras, kad Latvijas zivrūpnieki zaudēja ne tikai Krievijas tirgu, bet aizvērās arī Baltkrievijas un Kazahstānas tirgi. Pērn Austrumu tirgos problēmas radīja arī valūtas vērtības kritums, taču šogad valūta ir stabilizējusies, kas ļauj zivrūpniekiem saglabāt realizācijas apmērus.

Pozitīvi gan vērtējams, ka arī izejvielu - reņģu un brētliņu - cenas ir kritušās un patlaban ir stabilas. «Patlaban brētliņām un reņģēm ir diezgan zema cena. Lai brētliņu un reņģu cena kāptu, jābūt pieprasījuma pieaugumam vai piedāvājuma samazinājumam. Kvotas nav samazinātas, pieprasījums nav pieaudzis, tāpēc neredzu iemeslu cenu kāpumam,» prognozēja Babris.

«Brīvā viļņa» komercdarbības veidi ir zivju un zivju produktu pārstrāde un konservēšana, pārtikas produktu vairumtirdzniecība, kā arī pārējā citur nekvalificētā komercdarbība. AS «Brīvais vilnis» dibināta 1992.gadā, pamatkapitāls ir 4 339 230 eiro.

Ziņots, ka 2014.gada decembrī par «Brīvā viļņa» 49,97% akciju īpašnieku kļuvis Valērija Belokoņa uzņēmums SIA «Baltic Finance&Capital», kurš tās iegādājies no cita uzņēmējam piederoša uzņēmuma SIA «Brīvais vilnis Company», liecina paziņojums «Nasdaq Riga». 2013.gada 6.februārī AS «Brīvais vilnis» līdzīpašnieku SIA «A Corporation», kam pieder 40,9% uzņēmuma akciju, iegādājies Valērija Belokoņa brālis Vilorijs Belokoņs. Līdz ar «A Corporation» pamatkapitāla iegūšanu Vilorijam Belokoņam un Valērijam Belokoņam kopā netieši pieder vairāk par 50% jeb 90,85% no balsstiesībām «Brīvajā vilnī».