VID vēršas pret «Karlo Motors»; uzņēmums VID lēmumu pārsūdzēs

Valsts ieņēmumu dienests (VID) pieņēmis lēmumu par nodrošinājuma līdzekļa piemērošanu «Škoda» automašīnu tirgotājam Latvijā SIA «Karlo Motors». Uzņēmums gan nepiekrīt VID lēmumam un sola to pārsūdzēt.

Kā aģentūrai LETA skaidroja «Karlo Motors» valdes priekšsēdētājs Aivars Apkalns, VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa esot veikusi nodokļu uzrēķinu, ko «Karlo Motors» uzskata par nepamatotu.

«VID, uzskatot, ka mēs piedalāmies lietotu auto pārdošanas shēmā, ir veicis nodokļu uzrēķinu. Kā noskaidroju VID, «Karlo Motors» esot arī labuma guvējs no dalības kaut kādā shēmā, it kā mēs būtu daļa no kaut kādas nodokļu nemaksāšanas shēmas,» teica Apkalns.

Cik liels ir uzrēķins, Apkalns neatklāja. Viņš sacīja, ka uzņēmums nākamnedēļ pārsūdzēs šo VID lēmumu, kas paredz piemērot aizliegumu komercķīlas reģistrācijai, pārreģistrācijai, pārjaunošanai un grozīšanai.

Ja VID to noraidīs, tad uzņēmums plāno sniegt pieteikumu tiesā, norādīja Apkalns.

Kā liecina izziņa par nodokļu maksātāja VID administrēto nodokļu parāda esamību vai neesamību, šī gada 7.martā «Karlo Motors» vēl neuzrādījās nodokļu parāds, kas pārsniegtu 150 eiro.

VID aģentūrai LETA norādīja, ka publiski izpaust nodokļu administrācijas rīcībā esošo vai kontroles pasākumu laikā atklāto informāciju par uzņēmumu vai personu liedz likums «Par nodokļiem un nodevām», kā arī likums par Valsts ieņēmumu dienestu, līdz ar to VID nav tiesīgs sniegt komentārus par konkrēta uzņēmuma saimniecisko darbību.

«Karlo Motors» ir viens no Valsts policijas (VP) auto nomas iepirkuma konkursa uzvarētājiem, ar ko VP pērn vasarā noslēdza vairākus līgumus par kopumā 755 automašīnu nomu uz pieciem gadiem. Kopējā iepirkuma vērtība bija aptuveni 22 miljoni eiro. Konkursa uzvarētāji bija «SEB līzings» - ar līgumcenu 12,4 miljoni eiro, «Karlo Motors» un apvienība «Pilna servisa līzings» - 7,2 miljoni, «A26» - 4,2 miljoni eiro.

Jau ziņots, ka šogad 5.janvārī tika paziņots par vienpusēju atkāpšanos no auto piegādes līguma no šodienas un līgumsoda aprēķināšanu, jo policija neguva apstiprinājumu pilnsabiedrības «A26» spējai izpildīt iepirkuma procedūras rezultātā uzņemtās līgumsaistības un nodrošināt piegādāto «Citroen Jumpy» automašīnu atbilstību «Euro 6» emisiju klasei.

Kā liecina «Firmas.lv» informācija, «Karlo Motors» apgrozījums 2015.gadā bija 26,755 miljoni eiro, bet peļņa - 553 204 eiro. SIA «Karlo Motors» dibināta 2001.gadā, uzņēmuma pamatkapitāls ir 3 746 325 eiro. «Karlo Motors» īpašnieki ir Kārlis Bole - 68,81%, bet pa 15,6% pieder Apkalnam un Sergejam Ļesnojam.

