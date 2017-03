«Laima» produkcijas ražotājs pārdevis vairāk nekā miljons līnijas «Tagad» produktu

Saldumu un uzkodu ražotājs «Orkla Confectionery & Snacks Latvija» kopš piena šokolādes līnijas «Tagad» ieviešanas laikā no pagājušā gada februāra līdz šā gada janvārim pārdevis vairāk nekā miljons šīs šokolādes līnijas produktu.

""Zīmols "Laima" vēsturiski ir bijis līderis ar spēcīgām pozīcijām tumšās šokolādes tāfelīšu segmentā. Pilnveidojot, attīstot piena šokolādes ražošanas procesu un piesakot modernu piena šokolādes līniju "Tagad" ar aizraujošām garšām, "Laima" ir nostiprinājusi savas pozīcijas arī lielākajā saldumu tirgus segmentā - piena šokolādes tāfelītēs," uzsvēra "Orkla Confectionery & Snacks Latvija" sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāja Lineta Mikša.

«Laima» piena šokolādes līnijā «Tagad» ietilpst sešas 90 gramu piena šokolādes ar dažādu garšu sajaukumiem - piena šokolāde ar mini zefīriem, citronu kraukšķiem, sprakšķošo zemeni, sāļo karameli, drupinātiem lazdu riekstiem, kā arī līnijā ietilpst porainā piena un baltā šokolāde. «Tagad» līnija piedāvā divu veidu piena šokolādes batoniņus ar banānu un sāļās karameles pildījumu, kā arī sāļo kukurūzu un rīsu bumbas piena šokolādē.

Jau ziņots, ka 2016. gadā «Orkla Confectionery & Snacks Latvija» ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu veica uzlabojumus «Laima» piena šokolādes ražošanas tehnoloģijā un procesos. Kompānija investēja 1,5 miljonus eiro, iegādājoties iekārtas, kas paredzētas piena šokolādes ražošanai. Tādējādi «Laima» pērn laida apgrozībā arī jaunu piena šokolādes līniju «Tagad».

Norvēģu kompānija «Orkla» 2014.gada augustā iegādājās koncernu «NP Foods», bet oktobrī tika pieņemts lēmums apvienot SIA «NP Foods», AS «Laima», AS «Staburadze» un AS «Latfood» vienā uzņēmumā, kura nosaukums ir «Orkla Confectionery & Snacks Latvija», bet SIA «Spilva» un AS «Gutta» apvienoti vienā uzņēmumā ar nosaukumu SIA «Orkla Foods Latvija».

«Orkla Confectionery & Snacks Latvija» (iepriekš «NP Foods») apgrozījums 2015.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieaudzis par 740 000 eiro un sasniedza 71,6 miljonus eiro, bet koncerna zaudējumi bijuši 1,214 miljoni salīdzinājumā ar 1,107 miljonu eiro peļņu iepriekšējā gadā. «Orkla Confectionery & Snacks Latvija» pārstāv šādus produktu zīmolus - «Laima», «Selga», «Staburadze», «Ādažu čipsi», «Old Town bakery», «The Original Taffel Snacks» un «Pedro».