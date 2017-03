«Orkla Foods Latvija» sāk ražot «Wok» mērces ar zīmolu «Spilva»

SIA «Orkla Foods Latvija», kuram pieder zīmoli «Spilva» un «Gutta», sācis ražot jaunu produktu - «Wok» mērces ar zīmolu «Spilva», informēja kompānijā.

Kompānijā norāda, ka jaunās kategorijas produktus izstrādāja tehnologi Latvijā, taču to receptūras balstītas autentiskos Austrumu virtuves produktos. Latvijas un Igaunijas tirgum ir izvēlētas Eiropā populārākās un saprotamākās Austrumu virtuves garšas.

Būtiskas papildu investīcijas jaunā produkta ražošanā uzņēmumam nebija nepieciešamas, jo svarīgu ražošanas posmu nodrošina 2014.gada nogalē uzstādītais pasterizācijas tunelis, kurā «Orkla Foods Latvija» investēja 700 000 eiro. «Galvenās investīcijas jau ir veiktas. Papildu investīcijas etiķetēs un tarā ir salīdzinoši nenozīmīgas,» norādīja kompānijā.

«Orkla Foods Latvija» ražotnē Babītes novada Spilvē ir saražoti 9000 jaunā produkta vienību. Turpmākie ražošanas apmēri būs atkarīgi no jauno mērču noieta Latvijā un Igaunijā. Vēlāk kompānija apsver iespējas realizēt jauno produktu arī citos tirgos.

Jau vēstīts, ka «Orkla Foods Latvija» apgrozījums 2015.gadā pieauga par 13% un sasniedza 24,391 miljonu eiro, bet peļņa palielinājās par 15,8% - līdz 1,612 miljoniem eiro, liecina «Firmas.lv» dati. Savukārt kompānijas 2016.gada rezultāti vēl nav publiskoti.

«Orkla Foods Latvija» ražojumu eksporta tirgi ir ASV, Čehija, Dānija, Igaunija, Īrija, Kanāda, Krievija, Apvienotā Karaliste, Lietuva, Norvēģija, Slovākija, Somija, Ukraina, Vācija, Zviedrija.

Tāpat ziņots, ka norvēģu kompānija «Orkla» 2014.gada augustā iegādājās koncernu «NP Foods», savukārt oktobrī pieņēma lēmumu apvienot «NP Foods», AS «Laima», AS «Staburadze» un AS «Latfood» vienā uzņēmumā, kura nosaukums ir SIA «Orkla Confectionery and Snacks Latvija», bet SIA «Spilva» un AS «Gutta» tika apvienotas uzņēmumā ar nosaukumu «Orkla Foods Latvija».