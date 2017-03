Lai arī sezona nav sākusies, daļā Latvijas upju cilvēki sākuši laivot

Lai arī laivošanas sezona nav oficiāli sākusies, daļā Latvijas upju cilvēki jau ir sākuši laivot, aģentūrai LETA atzina aptaujātie laivu nomātāji.

Laivu nomas «Beaver Canoe & Kayak Center» valdes priekšsēdētājs Uldis Giberts aģentūrai LETA norādīja, ka uzņēmumam laivošanas sezona parasti sākas aprīlī, tomēr ir arī atsevišķi gadījumi, kad cilvēki jau pašlaik izvēlās doties izbraukumā pa upi ar laivu. «Tomēr to nevarētu uzskatīt par sezonas sākumu,» uzsvēra Giberts.

Taujāts, pa kurām upēm pašlaik ir iespējams laivot, «Beaver Canoe & Kayak Center» vadītājs sacīja, ka to var darīt pa visām upēm, kuras vasarā pieejamas izbraucieniem ar laivām. Vienlaikus viņš piebilda, ka patlaban upēs varētu būt lielāks ūdens līmenis nekā tas ir vasarā.

Savukārt vaicāts, kāds šajā sezonā varētu būt pieprasījums laivošanas cienītāju vidū, Giberts norādīja, ka to ir grūti prognozēt, tomēr uzsvēra, ka laivu nomai ir pastāvīga klientūra un katru sezonu mēdz parādīties jauni klienti, kuri pirmo reizi dodas izbraukumā ar laivu, vai arī ir cilvēki, kuri vēlās mainīt laivošanas maršrutu.

Laivu nomas «Campo» īpašnieks Agris Pētersons aģentūrai LETA pastāstīja, ka tiem, kas ar laivošanu nodarbojas profesionālā līmenī, sezona ilgst visu gadu, tomēr oficiāli sezona sākas aprīļa sākumā.

Viņš norādīja, ka upes, kurās cilvēki visvairāk izvēlās doties izbraukumos ar laivām, ir Amata, Jugla un Ogre. Vienlaikus Pētersons uzsvēra, ka pašlaik ir palu laiks, tādēļ pirms došanās laivot ir jāskatās, kāds upēs ir ūdens līmenis.

Taujāts, kāds, viņaprāt, šosezon varētu būt laivu nomas pieprasījums, «Campo» īpašnieks skaidroja, ka tas būs vienmēr, kamēr būs laivošanas sezona un cilvēkiem būs iespēja brīvdienās aktīvi atpūsties.

Atpūtas parka «Rāmkalni» mārketinga projektu vadītājs Uldis Janušs aģentūrai LETA norādīja, ka laivošanas sezona sāksies tiklīdz parādīsies pieprasījums, tomēr oficiāli «Rāmkālni» to plāno atklāt 1.maijā, rīkojot laivu karnevālu. «Bet, ja ir vēlme, tad laivot var kaut vai tagad. Gaujā pašlaik ir iespējams laivot, jo tur nav sastājušies ledus gabali,» sacīja Janušs.

«Rāmkalnu» pārstāvis šosezon prognozēja lielāku pieprasījumu laivotāju vidū, jo šogad ir lielāks rezervāciju skaits. «Pagājušajā gadā tik ātri tas nebija. Cilvēki vairāk plāno ar ģimenēm šovasar pavadīt laiku pie ūdens,» pauda Janušs.

Savukārt laivu nomas «Mučas» vadītājs Guntis Atslēga aģentūrai LETA norādīja, ka patlaban laivošanas sezona «rit pilnā sparā» - pagājušajā nedēļā cilvēki devās izbraukumā ar laivām pa Amatu, savukārt šonedēļ paredzēts izbraukums pa Gauju.

Atslēga sacīja, ka pašlaik visās Latvijas upēs, kurās ierasts laivot, iespējams doties izbraukumos ar laivām.

Turpretī, runājot par to, kāds šosezon varētu būt pieprasījums laivotāju vidū, «Mučas» vadītājam to bija grūti prognozēt, jo, pēc viņa teiktā, viss ir atkarīgs no laikapstākļiem. «Ja ir lietaina vasara, tad mazāk cilvēku laivo,» skaidroja Atslēga.

Tāpat kempinga - laivu bāzes «Žagarkalns» pārstāvis Vadims Kameņevs aģentūrai LETA pastāstīja, ka pašlaik laivošanas sezona oficiāli nav sākusies. «Pārsvarā operējam pa Gauju. Parasti laivošanas sezona sākas aprīļa beigās, maija sākumā,» sacīja Kameņevs.

Savukārt taujāts, kādas prognozes iespējams izteikt saistībā ar pieprasījumu un piedāvājumu šajā sezonā, viņš norādīja, ka to ir sarežģīti paredzēt. «Viss būs atkarīgs no laikapstākļiem. Visu parasti nosaka cilvēku emocijas. Ja būs skaista un saulaina vasara, tad cilvēki arī vairāk izvēlēsies laivot,» skaidroja «Žagarkalns» pārstāvis.

Turpretī laivu nomas «Ezersētas» pārvaldnieks Aigars Streļčs aģentūrai LETA sacīja, ka laivu sezona uzņēmuma klientiem ir sākusies un pašlaik jau ir ieplānots izbraukums pa Tartaku.

Viņš arī norādīja, ka pieprasījumu un piedāvājumu katru sezonu nosaka tas, cik daudz darba tiek padarīts.

Jau ziņots, ka šonedēļ visā valstī izzudīs sniega sega.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs prognozē, ka, sākot ar otrdienu, laikapstākļus Latvijā noteiks cikloni, tāpēc palaikam pastiprināsies vējš, līs un kļūs nedaudz siltāks.