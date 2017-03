Pētījums: Latvijā starp Baltijas valstīm mazākais uzņēmumu iegādes un apvienošanās darījumu skaits

Aptuveni puse uzņēmumu iegādes un apvienošanās darījumu Baltijas valstīs pērn notikusi Igaunijā, secināts advokātu biroja «Ellex» veiktajā pētījumā. Par spīti tam, ka šādu darījumu skaits Baltijas valstīs kopumā ir audzis un bijis aktīvākais pēdējā desmitgadē, Latvija bijusi investoriem mazāk pievilcīga valsts.

Uzņēmumu iegādes un apvienošanās darījumu (M&A) aktivitāte Baltijas valstīs pērn ir konsekventi augusi - aizvadītajā gadā notikuši 63 šādi darījumi, kas bijis pieaugums 24% apmērā.

Pētījumā secināts, ka arī darījumu vērtības apjoms ir pieaudzis par 17%, kopumā pērn sasniedzot 716 miljonus eiro. Aktīvākā valsts M&A darījumu jomā pērn bijusi Igaunija, kur notikusi aptuveni puse no visiem darījumiem Baltijas valstīs (33 darījumi 331 miljona eiro vērtībā). Lietuvā notikuši 19 darījumi 234 miljonu eiro apmērā, bet Latvijā – 11 darījumi 151 miljona eiro apmērā. Atšķirībā no Igaunijas un Lietuvas, Latvijā pērn ir nedaudz samazinājies gan darījumu skaits, gan to kopējā vērtība.

Reklāma

«Igaunijas piemērs spilgti rāda, ka mērķtiecīgs valsts pozicionējums tehnoloģiju jomā ir palīdzējis veicināt valsts ekonomiku, tostarp vairākus apjomīgus darījumus IT un komunikāciju sektorā, kas nodrošina Igaunijai stabilu pirmo vietu kā pievilcīgākajai valstij Baltijā M&A jomā. Šis ir labs brīdis tam, lai Latvija mērķtiecīgi un vienoti pozicionētos un tiktu pie sava īpašā stāsta investoriem. Tas palīdzētu ne tikai investīciju videi, bet stiprinātu ekonomiku kopumā,» norāda Raimonds Slaidiņš, ZAB «Ellex Kļaviņš» partneris.

Vērtējot M&A darījumu struktūru dažādu biznesa nozaru griezumā, līderis ar darījumiem 268 miljonu eiro vērtībā pērn bijis tā sauktais TMT sektors (tehnoloģijas, mediji, telekomunikācijas). Tam seko darījumi patēriņa, transporta, finanšu sektoros un enerģētikā, pausts pētījumā.

«Vairākas nozares 2016. gadā piedzīvojušas nozīmīgu izaugsmi. Viens no vilcējspēkiem bija telekomunikācijas, tehnoloģijas un mediji, kur pieredzēts lēcienveidīgs darījumu skaita pieaugums. Baltijas valstis ir mājvieta vairākiem inovatīviem tehnoloģiju uzņēmumiem. Tajā pašā laikā starptautiskie tehnoloģiju uzņēmumi ar īpašu uzmanību skatās uz Baltijas valstīm kā iespēju investīcijām, lielā mērā pateicoties Igaunijas e-pakalpojumu platformai e-Residency,» secināts pētījumā.

Saistītie raksti