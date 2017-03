EK aicina iesniegt piezīmes par «Gazprom» saistībām attiecībā uz Centrāl- un Austrumeiropas gāzes tirgiem

Eiropas Komisija (EK) aicina visas ieinteresētās personas iesniegt piezīmes par saistībām, ko Krievijas gāzes uzņēmums «Gazprom» iesniedzis, lai novērstu EK bažas konkurences jomā attiecībā uz Centrāleiropas un Austrumeiropas gāzes tirgiem. Saistības veicinās pārrobežu gāzes plūsmas par konkurētspējīgām cenām, teikts EK paziņojumā.

«Mēs ticam, ka «Gazprom» saistības Centrāleiropā un Austrumeiropā veicinās brīvu gāzes plūsmu par konkurētspējīgām cenām. Ar šīm saistībām tiek novērstas mūsu bažas konkurences jomā un sniegts uz nākotni vērsts risinājums, kas atbilst ES noteikumiem. Faktiski, tās ļaus labāk integrēt reģiona gāzes tirgus. Šis jautājums ir svarīgs miljoniem eiropiešu, kuri gāzi izmanto savu mājokļu apkurei un darījumdarbības veikšanai. Pašlaik mēs vēlamies uzklausīt klientu un citu ieinteresēto personu uzskatus un rūpīgi izvērtēsim tos, pirms pieņemt kādu lēmumu,» norāda par konkurences politikas jautājumiem atbildīgā komisāre Margrēte Vestagere.

Vairākās Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs «Gazprom» ir galvenais gāzes piegādātājs. EK 2015.gada aprīlī nosūtīja iebildumu paziņojumu, kurā tā izteica sākotnējo viedokli par to, ka «Gazprom» ir pārkāpis ES pretmonopola noteikumus, īstenojot vispārēju stratēģiju nolūkā sadalīt Centrāleiropas un Austrumeiropas gāzes tirgus.

EK uzskata, ka «Gazprom» piedāvātās saistības novērš tās bažas konkurences jomā. Tās ļauj labāk integrēt Centrāleiropas un Austrumeiropas gāzes tirgus, veicinot pārrobežu gāzes plūsmas par konkurētspējīgām cenām.

Proti, EK uzskata, ka «Gazprom» saistības izpilda tās mērķus attiecībā uz katru no bažām konkurences jomā, nodrošinot, ka: uz visiem laikiem tiek novērsti ierobežojumi gāzes tālākpārdošanai pārrobežu līmenī un tiek veicināta šāda pārrobežu gāzes plūsma Centrāleiropas un Austrumeiropas gāzes tirgos; gāzes cenas Centrāleiropā un Austrumeiropā atspoguļo konkurētspējīgas atsauces cenas; «Gazprom» nevar izmantot ar gāzes infrastruktūru saistītas priekšrocības, kuras tas no klientiem ir ieguvis, izmantojot savu tirgus stāvokli gāzes piegādes jomā.

EK aicina visas ieinteresētās personas darīt zināmu savu viedokli par minētajām saistībām septiņu nedēļu laikā no to publicēšanas. Ņemot vērā visas saņemtās piezīmes, EK pieņems galīgo nostāju par to, vai ar saistībām tiek apmierinošā veidā novērstas EK bažas konkurences jomā.

Ja tas tā būs, EK var pieņemt lēmumu saistības «Gazprom» padarīt juridiski saistošas. Ja uzņēmums šādas saistības neievēro, EK var noteikt sodu līdz 10% no uzņēmuma apgrozījuma visā pasaulē un tai nav pienākuma pierādīt, ka ir pārkāpti ES pretmonopola noteikumi.

Kopumā, norāda EK, efektīva konkurence Centrāleiropas un Austrumeiropas gāzes tirgos ir atkarīga ne tikai no tā, ka tiek īstenoti ES noteikumi konkurences jomā, bet arī no ieguldījumiem gāzes piegādes dažādošanā, mērķtiecīgiem Eiropas un valstu līmeņa tiesību aktiem enerģētikas jomā un to pareizas īstenošanas. Tāpēc EK galvenā prioritāte ir izveidot Eiropas Enerģētikas savienību.

EK ir bažas par to, ka «Gazprom» piegādes līgumos ar vairumtirgotājiem un dažiem rūpnieciskajiem klientiem astoņās dalībvalstīs (Bulgārijā, Čehijas Republikā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Slovākijā un Ungārijā) ir noteicis teritoriālus ierobežojumus. Minētie ierobežojumi neļauj veikt brīvu gāzes tirdzniecību Centrāleiropā un Austrumeiropā.

«Gazprom» ir apņēmies novērst visus līgumiskos šķēršļus gāzes brīvai plūsmai Centrāleiropas un Austrumeiropas gāzes tirgos. Turklāt uzņēmums ir apņēmies veikt aktīvus pasākumus minēto tirgu labākas integrācijas panākšanai.

«Gazprom» apņēmies novērst visus tiešos un netiešos līgumiskos ierobežojumus, kas neļauj klientiem tālākpārdot gāzi, kuru tie ir iegādājušies pāri robežām, vai padara šādu tālākpārdošanu ekonomiski mazāk pievilcīgu. Tas nozīmē, ka papildus ierobežojumu novēršanai attiecībā uz gāzes tālākpārdošanu (piemēram, eksporta aizliegumi, galamērķa klauzulas), «Gazprom» neizmantos visas tās klauzulas, kuras samazina tā klientu darījumdarbības stimulus gāzi pārdot tālāk (piemēram, gadījumi, kad «Gazprom» saņemtu daļu no tālākpārdošanas rezultātā gūtās peļņas). Turklāt «Gazprom» šādas klauzulas nākotnē neieviesīs no jauna.

Noteikumi «Gazprom» līgumos par gāzes uzraudzību un mērīšanu Bulgārijā ir izolējuši Bulgārijas gāzes tirgu no ES kaimiņvalstu gāzes tirgiem. «Gazprom» ir apņēmies attiecīgajos līgumos ieviest izmaiņas. Tas Bulgārijas gāzes pārvades infrastruktūras operatoram sniegs kontroli pār gāzes pārrobežu plūsmām un veicinās starpsavienojumu nolīgumus starp Bulgāriju un tās ES kaimiņvalstīm, jo īpaši Grieķiju.

Ja klienti vēlas tālākpārdot gāzi pārrobežu mērogā, tiem gāzes transportēšanai ir vajadzīga piekļuve gāzes infrastruktūrai. Pašlaik Bulgārijai un Baltijas valstīm nav piekļuves šādiem starpsavienojumiem ar ES kaimiņvalstīm.

«Gazprom» ir apņēmies attiecīgajiem klientiem Polijā, Slovākijā un Ungārijā sniegt iespēju pieprasīt, lai visa līgumā paredzētā gāze vai daļa no tās tiktu piegādāta ievešanas vietās Baltijas valstīs un Bulgārijā. Tas ļautu klientiem meklēt jaunas darījumdarbības iespējas Baltijas valstīs un Bulgārijā, pat pirms savienojoša gāzes infrastruktūra kļūst pieejama. «Gazprom» būtu ļauts iekasēt fiksētu un pārredzamu pakalpojuma maksu, kas atbilstu tam, ko uzņēmums tirgū parasti iekasē par šādiem pakalpojumiem.

EK ir paudusi bažas par to, ka teritoriālie ierobežojumi ir ļāvuši «Gazprom» sadalīt tirgu, kā rezultātā uzņēmumam varētu būt bijis iespējams īstenot pārmērīgi augstu cenu noteikšanas politiku piecās dalībvalstīs (Bulgārijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā). «Gazprom» ir apņēmies ieviest vairākas svarīgas izmaiņas līgumcenas pārskatīšanas klauzulā, lai minētajos gāzes tirgos nodrošinātu konkurētspējīgas cenas gāzei.

Uzņēmums «Gazprom» savās cenu pārskatīšanas klauzulās līgumos ar klientiem minētajās piecās dalībvalstīs ieviesīs konkurētspējīgas atsauces cenas, tostarp Rietumeiropas mezglu cenas. Cenu pārskatīšanas klauzulas ļauj klientiem pieprasīt izmaiņas to maksātajā gāzes cenā. Ar saistībām klientiem tiks piešķirtas skaidras līgumiskas tiesības uzsākt cenu pārskatīšanas procesu, ja to maksātās cenas atšķiras no konkurētspējīgām atsauces cenām. Tas minētajos reģionos nākotnē nodrošinātu konkurētspējīgas cenas gāzei.

Uzņēmums «Gazprom» cenas pārskatīs biežāk un ātrāk. Tajos līgumos, piemēram, Baltijas valstīs, kuros pašlaik nav cenu pārskatīšanas klauzulu, «Gazprom» ieviesīs šādas klauzulas, lai atspoguļotu iepriekš minētos elementus.

Visbeidzot, EK ir bažas, ka «Gazprom» izmantoja savu dominējošo stāvokli gāzes piegādes tirgū, lai iegūtu priekšrocības saistībā ar piekļuvi gāzes infrastruktūrai vai tās kontroli. Iebildumu paziņojumā tika paustas bažas saistībā ar «South Stream» projektu Bulgārijā un Jamalas cauruļvadu Polijā.

Attiecībā uz «South Stream» projektu «Gazprom» ir apņēmies nepieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu no partneriem Bulgārijā pēc «South Stream» projekta izbeigšanas. Tas neskar jautājumu par to, vai šādas prasības sākotnēji būtu bijušas pamatotas.

Attiecībā uz Jamalas cauruļvadu EK izmeklēšanā tika konstatēts, ka situāciju nevar mainīt ar pašreizējo pretmonopola procedūru starpvaldību nolīguma starp Poliju un Krieviju ietekmes dēļ.

Lai nākotnē labāk risinātu starptautisku nolīgumu jautājumus, EK 2016.gada februārī nāca klajā ar tiesību akta priekšlikumu nolūkā noteikt, ka starpvaldību nolīgumi vispirms ir jāpārbauda EK. Eiropas Parlaments 2017.gada 2.martā pieņēma šo priekšlikumu, un pašlaik to izskata Eiropas Padome.

