Klaipēdā ierobežos satiksmi, lai pārvestu milzīgu izmēru sašķidrinātās gāzes tilpni

Klaipēdā otrdienas naktī tiks ierobežota satiksme, lai no ostas pārvestu uz topošo kompānijas «Klaipedos nafta» sašķidrinātās dabasgāzes sadales staciju 50 metrus garu, sešus metrus platu, gandrīz tikpat augstu un 223 tonnas smagu gāzes tilpni.

«Tik lielas kravas Klaipēdas ostā vēl nav bijis,» paziņojumā presei norāda «Klaipedos nafta» ģenerāldirektora pienākumu izpildītājs Marjus Pulkauninks.

Iespaidīgās kravas transportēšana uz «Klaipedos nafta» teritoriju ostas ziemeļu galā, izmantojot diezgan garu apkārtceļu, sāksies plkst.21 un acīmredzot turpināsies visu nakti.

Šai laikā paredzami īslaicīgi satiksmes ierobežojumi daļā Klaipēdas, kā arī uz Palangas šosejas. Iespējami arī nebūtiski elektroapgādes traucējumi. Kravu pavadīs policijas mašīnas, sakaru un energoapgādes dienestu speciālisti.

Pirmās trīs no piecām paredzētajām tilpnēm Klaipēdas ostā no Čehijas uzņēmuma «Chart Ferox» tika atvestas svētdien. Februāra beigās tās no rūpnīcas vispirms tika nogādātas līdz Elbai un tad pa upi īpašās liellaivās pārvestas uz Hamburgu, lai no turienes tālāk pa jūras ceļu sasniegtu Lietuvu.

Divas pārējās atvestās tilpnes paredzēts pārvest uz «Klaipedos nafta» teritoriju līdz 20.martam, bet vēl divas atlikušās no Čehijas plānots saņemt vasaras sākumā.

Sašķidrinātās dabasgāzes sadales staciju 27,7 miljonu eiro vērtībā Klaipēdā ceļ Vācijas kompānija «PPS Pipeline Systems» sadarbībā ar «Chart Ferox».

Plānots, ka augustā tā sāks darboties ar nepilnu jaudu, bet visas piecas tilpnes varēs izmantot no nākamā gada janvāra.

Sadales stacija saņems sašķidrināto dabasgāzi no Klaipēdas gāzes termināļa kuģa «Independence», tajā būs divi laukumi gāzes uzpildei autocisternās, un tiks nodrošinātas arī iespējas to pārkraut gāzes pārvadāšanai paredzētos kuģos.

Sākotnējā stacijas jauda būs 5000 kubikmetri, vēlāk to paredzēts paplašināt līdz 10 000 kubikmetriem.