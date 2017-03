Vairāki Latvijas uzņēmumi panākuši vienošanos par produkcijas eksportu uz AAE

Vairāki Latvijas uzņēmumi panākuši vienošanos par produkcijas eksportu uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE), aģentūru LETA informēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA).

Latvijas uzņēmēju vizīte AAE norisinājās Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa vizītes ietvaros no 2017.gada 25.līdz 28.februārim. Biznesa vizītē piedalījās 62 Latvijas vadošo uzņēmumu pārstāvji no izglītības, pārtikas rūpniecības, IT, kokrūpniecības, transporta un loģistikas, metālapstrādes un mašīnbūves, būvniecības, arhitektūras un plānošanas, tūrisma, medicīnas un veselības aprūpes, ķīmiskās rūpniecības, un citām jomām.

Vizītes laikā vairākiem Latvijas uzņēmumu pārstāvjiem bija iespēja tikties ar potenciālajiem partneriem un investoriem. Apkopojot pirmos vizītes rezultātus, uzņēmēji ir apmierināti norādot, ka ir panāktas vienošanās produkcijas eksportam jau tuvākajā nākotnē. Liels sadarbības potenciāls ir Latvijas pārtikas ražotājiem, kuri, vizītes ietvaros, piedalījās nacionālajā stendā starptautiskā pārtikas izstādē «GulFood 2017».

Reklāma

Interesi par SIA «Mottra» produkciju ir izrādījušas gan pieczvaigžņu viesnīcu un restorānu ķēde, gan mazumtirdzniecības veikalu ķēde AAE. SIA «Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne», kas ir sertificēts atbilstoši AAE tirgum, ļoti tuvā nākotnē plāno uzsākt gaļas eksportu. AS «Tukuma piens» jau pusgadu eksportē uz AAE, bet pēc dalības izstādē «GulFood» paplašinās eksporta produktu portfeli ar jauno produktu - proteīna jogurta kokteili.

Vizītes ietvaros vairākus vērtīgus kontaktus par apmācību organizēšanu Latvijā nodibināja Latvijas Universitāte, advokātu birojs «Eterna Law» uzsāka sarunas par tā iekļaušanu AAE juristu asociācijā. Tīro tehnoloģiju klasterim «Cleantech Latvia» notika vairākas tikšanās, kuru laikā tika sāktas sarunas par sadarbību nulles enerģijas ēku jomā, atkritumu pārvaldībā un ietekmes uz vidi novērtējumu izveidē industriālajiem uzņēmumiem. Savukārt juvelierizstrādājumu zīmols SIA «Anita Sondore» sāka sarunas par dizaina rotu kolekcijas izveidi un izstrādājumu pārdošanu veikalos.

Pēc LIAA pārstāvju teiktā, AAE nekustamo īpašumu attīstītāji «Bloom Holding» ir ieinteresēti projektu īstenošanā Latvijā, un vizītes ietvaros uzsāka pārrunas ar arhitektu biroju «Sarma&Norde». Tāpat AAE uzņēmums izrādīja interesi par SIA «Mikrokods» 3D modelēšanas pakalpojumiem, ar kuriem nekustamo īpašumu pircējiem būtu iespēja attālināti ēku aplūkot 3D vidē.

AAE uzņēmēji interesējās arī par investīciju veikšanu izglītības jomā, bioloģisko produktu ražošanā, par dažādu pārtikas produktu pārdošanu Eiropas Savienības tirgū. Daudzi uzņēmumi Latviju izskata kā iespējamo centru, lai īstenotu savas ekonomiskās intereses.

Ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens (V) norādīja, ka AAE ir nozīmīgākais Latvijas tirdzniecības partneris starp Līča valstīm. Pēdējo gadu laikā Latvijas un AAE ārējās tirdzniecības apgrozījums ir stabili audzis sasniedzot vairāk nekā 80 miljonus eiro.

«Latvijas un AAE divpusējo sadarbību šobrīd palīdz attīstīt kā Latvijas vēstniecība, tā arī Latvijas ekonomiskā pārstāvniecība, tomēr šāda, augsta līmeņa politiķu vizīte ir neatsverams, ekonomisko sadarbību veicinošs signāls abu valstu uzņēmējdarbības vidē. Sadarbības paplašināšanas iespējas apliecina arī abu valstu uzņēmēju interese un aktīvā dalība Dubaijā notikušajā Biznesa forumā un kontaktbiržā,» teica Ašeradens.

Savukārt LIAA direktors Andris Ozols, kurš vadīja Latvijas uzņēmēju biznesa delegāciju, pauda, ka šī vizīte ne tikai vārdos, bet arī praksē ir nozīmīgs solis Latvijas uzņēmumu attīstībai.

«Ekonomisko sakaru veicināšana ar AAE un ar Līča reģiona valstīm ir viena no Latvijas ārējās ekonomiskās politikas prioritātēm. Sadarbībai ar AAE perspektīvākās sadarbības jomas biznesa veicināšanā ir pārtika, informācijas tehnoloģijas, tūrisms un medicīnas tūrisms, farmācija, kā arī būvniecība un izglītība. Eksporta šo nozaru uzņēmējiem var dot pavisam citas attīstības iespējas nekā vietēja mēroga tirgos. Vērojot uzņēmēju tikšanās un viņu mērķtiecīgo darbību, ceru, ka šī vizīte ir tikai sākums un būs arī konkrēti rezultāti,» uzsvēra LIAA direktors.

Saistītie raksti