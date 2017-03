Valsts var saņemt € 4 miljonus par «Skonto būves» neizsmeltajiem gudrona dīķiem

Valsts vides dienestam (VVD) ir tiesības iedarbināt līgumā ar Skonto būvi par Inčukalna gudrona dīķu sanāciju noteiktās bankas garantijas vairāk nekā četru miljonu eiro apmērā un pieprasīt šo summu bankai izmaksāt. Pēc tam kredītiestādei visdrīzāk būs tiesības šo summu piedzīt no līgumu ar VVD neizpildījušās Skonto būves.

Lai gan tiesvedība par lauzto gudrona dīķu sanācijas darbu līgumu joprojām turpinās, valstij ir parādījusies neliela iespēja atgūt daļu līdzekļu no Skonto būves, kura, lai arī vairākas reizes panāca pozitīvu lēmumu par līguma pagarināšanu un papildu finansējuma piešķiršanu, tomēr tā arī nespēja paveikt gudrona dīķu izsmelšanas un attīrīšanas projektu. VVD līgumu ar Skonto būvi lauza, ko uzņēmums apstrīdēja tiesā.

Tomēr līgumā bija paredzēta iespēja VVD no uzņēmuma piedzīt zaudējumus, ja tas līgumā noteiktajā termiņā nespēs izpildīt līgumā noteiktos darbus. Līgumā noteikta bankas garantija vairāk nekā četru miljonu eiro apmērā, ko devusi Swedbank.

Skonto būve mēģināja tiesas ceļā panākt, ka VVD nav tiesību šo garantiju no bankas pieprasīt, iesniedzot prasību par prasības nodrošinājuma noteikšanu, tomēr Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa lēma lūgumu par prasības nodrošinājumu noraidīt, līdz ar to VVD ir visas tiesības pieprasīt no Swedbank garantijas summas izmaksu.

Tā kā, visticamāk, Skonto būves kontos nav šādas summas,

kredītiestādei ir pienākums šo summu izmaksāt no saviem līdzekļiem, kas visdrīzāk dod tiesības pēc tam šo summu prasīt no uzņēmuma.

Kā jau ziņots, rodoties nesaskaņām starp VVD un darba izpildītāju Skonto būve, tika apdraudēta Inčukalna gudrona dīķu sanācijas projekta īstenošana. Uzņēmums paziņoja, ka ar pašreizējiem līdzekļiem darbu pabeigt nav iespējams, savukārt VVD atteicās piešķirt papildu līdzekļus. Tā vietā VVD lauza līgumu ar darbu izpildītāju un lika pamest projekta īstenošanas vietu.

2015.gada 6.jūlijā Skonto būve iesniedza prasības pieteikumu tiesā pret VVD par to, ka VVD apzināti pārkāpis līguma nosacījumus un nepamatoti atteicies noteiktajā termiņā veikt apmaksu par martā veiktajiem darbiem Inčukalna sērskābā gudrona dīķu projektā.

