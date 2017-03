Asociācija: Restorānu kultūra pēdējos gados Latvijā ir augusi

Restorānu kultūra pēdējos gados Latvijā ir augusi un no ārvalstu viesiem ir dzirdamas labas atsauksmes, sacīja Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) valdes loceklis Jānis Pinnis.

«Dzirdam ļoti labus vārdus un atsauksmes no tūristiem par Rīgas un Latvijas restorāniem kopumā, ka mūsu restorānu kultūra ir ļoti augusi. Pēdējo 5-7 gadu laikā kvalitātes ziņā izaugsme ir ļoti laba. Domāju, ka tas ir iemesls, kāpēc Rīgas-Gaujas reģions šogad ir atzīts par Eiropas gastronomijas reģionu, kas ir ļoti augsts novērtējums. Ņemot vērā to, ka Eiropas gastronomijas reģiona titulu iepriekšējos gados ir saņēmusi arī Barselona Katalonijā, kas ir teju gadsimtiem slavena ar savu piedāvājumu, mūsu spēja iegūt šo titulu ir vērtīga atzinība un parāda, ka Latvijā ēst gatavošana un pavāru spējas ir starptautiskā līmenī,» teica Pinnis.

Viņš arī pastāstīja, ka Latvijas restorāni saņem augstu novērtējumu no viesiem, kas iepriekš pabijuši kataloga «Michelin» novērtētos restorānos un viesojas Latvijā. Tāpat Latvijas restorāni saņem labas atsauksmes no restorānu kritiķiem, kas brauc uz Rīgu un atzinīgi izsakās par galvaspilsētas restorānu lielisko izpratni par ēdienu reprezentāciju un to, kā skaisti pagatavot maltīti un un uzsvērt vietējo.

Pinnis pauda pārliecību, ka Latvijas restorāniem ir jāakcentē savam reģionam raksturīgās garšas īpatnības. «Mūsu restorāni ir apguvuši ļoti svarīgu mācību, ka mums ir jālepojas ar katram reģionam raksturīgajām gastronomiskajām īpatnībām, jāceļ un jāgodā mūsu dabas veltes, ko mēs varam savākt mežos, noķert upēs, ezeros un jūrās. Šis darbs, pie kā strādā Latvijas restorāni, acīmredzami, ir pareizais virziens,» teica LVRA valdes loceklis.

Viņš arī piebilda, ka uzsvērt vietējo gastronomisko piedāvājumu ir globāla tūrisma tendence, ko diktē tirgus. Jo cilvēki, braucot uz dažādiem galamērķiem, vēlas redzēt pēc iespējas vairāk vietējā. «Tūrists galamērķa izvēlē signalizē, ka grib izbaudīt galamērķi, iepazīt vietējo kultūru, gastronomiju, iedzer vietējo alu. To viņš signalizē. Par cik sociālie mediji kļūst pieejamāki un komunikācija starp viesnīcām un tūristiem kļūst arvien aktīvāka, mums ir iespējas atbilstošāk reaģēt un pielāgot produktus tūristu vēlmēm,» sacīja Pinnis.

Jau vēstīts, ka Rīgas-Gaujas reģions ieguvis šogad kļuvis par «Eiropas gastronomijas reģionu». Projekts galvenokārt vērsts uz gastronomijas tūrisma veicināšanu un Gaujas nacionālā parka kā tūrisma galamērķa stiprināšanu. Vienlaikus projektā pievērsta vērība izglītībai, pilsētu un lauku mijiedarbībai, veselīgas pārtikas un uztura jautājumiem, ēdienu tradīcijām, restorānu un viesmīlības nozīmei un kultūrai, uzņēmējdarbībai, inovāciju nozīmei gastronomijā, ko īstenos katrs no projekta partneriem.

LVRA ir dibināta 1993.gadā un apvieno naktsmītnes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus profesionālai sadarbībai.

