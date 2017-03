Būvnieks: Iespējams, ka kukulis Siguldas sporta kompleksā prasīts no kāda apakšuzņēmēja

Visticamāk, ka kāds būvuzraudzības uzņēmuma SIA «Jurēvičs un partneri» darbinieks varētu būt prasījis kukuli no kāda Siguldas sporta kompleksa būvdarbos iesaistīta apakšuzņēmēja, sacīja kompleksa būvnieka - pilnsabiedrības «S.J.U.C.» - vadošā partnera SIA «Monum» valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš.

«Pilnīgi droši varu apgalvot, ka ne no «S.J.U.C.», ne no «Monum» kukulis nav prasīts un mēs arī nevienam neesam devuši. Paši par šo lietu uzzinājām tikai no medijiem, arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) mums nekādu informāciju nesniedz. Pieļauju, ka kukuli būvuzraugi varētu būt prasījuši no kāda būvniecībā iesaistīta apakšuzņēmēja, bet no kura tieši - to es nevarēšu pateikt, jo objektam bija piesaistīti aptuveni 20 apakšuzņēmēji,» skaidroja Ozoliņš.

Viņš paskaidroja, ka Siguldas sporta komplekss ir pabeigts jau pagājušā gada nogalē, bet to nevar nodot ekspluatācijā, jo būvuzraugs vēl nav pieņēmis paveiktos darbus no visiem apakšuzņēmējiem.

«Vēl nav parakstīti tādi apakšuzņēmēju darbi, kas objektā tikuši pabeigti jau pērn februārī, martā, aprīlī, maijā. Līdz ar to pieļauju, ka varēja rasties situācija, ka būvuzraugs prasījis kukuli no kāda šo darbu veicēja un tas piekritis, lai dabūtu parakstu uz dokumentiem,» sacīja Ozoliņš.

«Monum» vadītājs gan nevarēja komentēt, vai kukuļa prasītājs varētu būt pats «Jurēvičs un partneri» īpašnieks un vadītājs Māris Jurēvičs. «Man ar šo kungu ir sliktas attiecības kopš pagājušā gada un neesam kontaktējušies kopš 22.jūnija. Visas lietas kārtoja mans projekta vadītājs ar Jurēviča darbiniekiem,» skaidroja Ozoliņš.

Vaicāts, kāds bija konflikta iemesls, Ozoliņš paskaidroja, ka būvuzraugs nepamatoti pieprasīja veikt konstrukciju būvekspertīzi, lai gan būvnieks un būveksperts norādījuši, ka tam nav nekāda pamata un nepieciešamības. «Tomēr ekspertīzi veicām, lai gan būvuzraugs ļoti nesmuki uzvedās pret maniem darbiniekiem,» piebilda Ozoliņš.

Pilnsabiedrība «S.J.U.C.» ir dibināta 2015.gada 15.maijā tieši ar mērķi projektēt un uzbūvēt Siguldas sporta kompleksu. Pilnsabiedrības vadošais partneris ir «Monum», bet otrs dalībnieks ir SIA «Uzars celtniecība».

LETA jau ziņoja, ka Jurēvičs aģentūrai LETA atteicās komentēt uzņēmuma iespējamo saistību ar KNAB sākto kriminālprocesu par, iespējams, kukuļa lielā apmērā izspiešanu saistībā ar būvobjekta nodošanu ekspluatācijā un par dokumentu viltošanu būvniecības objektā.

Jurēvičs, uzzinot, kāds ir žurnālista jautājums, divas reizes pārtrauca telefonsarunu, otrajā reizē vienīgi piebilstot «neko nekomentēšu».

Latvijas Televīzijas raidījums «Panorāma», atsaucoties uz savā rīcībā esošu neoficiālu informāciju, ziņoja, ka KNAB redzeslokā nonācis būvuzraudzības uzņēmums «Jurēvičs un partneri» un kukulis esot prasīts saistībā ar Siguldas sporta kompleksa nodošanu ekspluatācijā.

Pēc «Panorāmas» rīcībā esošas neoficiālas informācijas KNAB pagājušajā pagājušajā ceturtdienā aizdomās par kukuļņemšanu aizturējis kādu uzņēmuma «Jurēvičs un partneri» darbinieku. Neoficiāli zināms, ka pie viņa atrasti pāris desmiti tūkstošu eiro, bet esot aizdomas, ka lietā iesaistītā kukuļa summa ir krietni lielāka. KNAB nekomentē, vai aizdomās turamā persona ir pats uzņēmuma dibinātājs Jurēvičs vai kāds cits viņa darbinieks.

Jurēvičs būvuzraudzības uzņēmumu «Jurēvičs un partneri» dibināja vairāk nekā pirms 20 gadiem. 2015.gadā uzņēmuma apgrozījums bijis vairāk nekā pusmiljons eiro, peļņa - nepilni 40 000 eiro, bet valstij nodokļos samaksāti 186 000 eiro.

Siguldas novada domē «Panorāma» guvusi apstiprinājumu, ka KNAB darbinieki pašvaldībā bija ieradušies saistībā ar sporta kompleksa būvniecību. «Mēs varam apstiprināt, ka pagājušajā nedēļā pašvaldībā bija ieradušies KNAB pārstāvji, kuriem tika uzrādīti, izsniegti nepieciešamie dokumenti,» raidījumam teica Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics (RA). Viņš apliecināja, ka KNAB apmeklējums nebija saistīts ne ar vienu Siguldas domes amatpersonu vai darbinieku.

Siguldas novada domē «Panorāmai» apstiprināja, ka KNAB interese saistīta ar vairāk nekā astoņus miljonus vērto Siguldas sporta kompleksa būvniecību un nodošanu ekspluatācijā. Kā būvnieks iepirkuma rezultātā izvēlēta personu apvienība «S.J.U.C». Arī būvuzraugs izvēlēts iepirkuma ceļā.

Siguldas sporta centrs ir pilnībā pabeigts un iekārtots jau kopš pagājušajā gada beigām. Dome meklē risinājumus, kā esošajā situācijā objektu tomēr nodot ekspluatācijā, lai to varētu sākt izmantot.

