Novērojumi liecina, ka cilvēka sūdzībām par materiālo stāvokli ne vienmēr ir tieša saistība ar viņa ienākumu līmeni. Bieži gadās, ka, nopelnot vairāk, straujāk arī visu iztērējam un mēneša vidū pārņem panika par to, kā izdzīvot līdz algai. Ja ir sajūta, ka naudas nepietiek, bet iespēju palielināt ienākumus uzreiz nav, jāmēģina pārplānot un samazināt izdevumus. Veicot revīziju, var atklāt virkni lietu, kas nemanot izkausē naudu, pretī nesniedzot ne prieku, ne jēgu.

Aizdevumu salīdzināšanas platformas www.altero.lv dibinātājs un vadītājs Artūrs Kostins min dažus ieteikumus efektīvākai savas naudas pārvaldīšanai.

Ikdienas izdevumu budžetēšana

Reklāma

Izdevumiem jābūt mazākiem nekā ieņēmumiem – zelta patiesība, ko īstenot nav tik viegli. Pat tie, kuri veiksmīgi tiek galā ar dažādu budžetu veidošanu darba ikdienā, ne vienmēr ir pasargāti no haotiskiem tēriņiem privātajā dzīvē. Te jāņem talkā pašdisciplīna un varbūt pat apzināti jāizaicina sevi.

Budžeta plānošanā vispirms jāsarindo obligātie izdevumi – rēķini, komunālie maksājumi, esošās saistības. Tad – nākamās prioritātes jautājumi, kas parasti ir variējami – ikdienas pārtika un saimniecības preces, sporta nodarbības, degviela automašīnai. Protams, ir kāda minimālā summa, bez kuras šajā pozīcijā neiztikt, bet tieši šajā segmentā visbiežāk var atrast iespējas samazināt izdevumus tā, lai no tā necieš dzīves kvalitāte un labsajūta. Nākamie segmenti ir uzkrājumi un izklaides un dzīvesstila lietas, kas sagādā prieku. Ja šķiet, ka nevarat atlicināt pietiekami gan uzkrājumiem, gan lietām, kas iepriecina, var pamēģināt šādu metodi – vienu mēnesi vairāk novirzīt uzkrājumiem, bet nākamajā – atļauties vairāk ikdienas prieciņu.

Lielāku pirkumu plānošana un risku apzināšanās

Plānošana ietver arī apziņu, ka ne vienmēr ienākumu plūsma var būt regulāra un tādā pašā līmenī kā pašlaik. Katru mēnesi vajadzētu atlicināt kaut pavisam nelielu daļu ienākumu drošības spilvena veidošanai – tie var būt kaut 10 vai 20 eiro, ja nav iespējas iekrāt vairāk. Būtiskākais šo veidot kā ieradumu un neķerties pie uzkrājumiem spontānu vēlmju apmierināšanai. Uzkrājumu veidošanas motivāciju var stiprināt dažādām metodēm – piemēram, krāt konkrētam mērķim. Zinot mērķa pirkumu un vajadzīgo summu, būs vieglāk sevi disciplinēt. Vēl palīdz automātiskā maksājuma pieslēgšana un savā apziņā šī maksājuma pielīdzināšana ikmēneša rēķinu un citu obligāto maksājumu statusam.

Apdomīga aizdošana un aizņemšanās

Līdz ar dažādu aizdevēju tirgus attīstību naudas aizdošana draugiem vai ģimenes locekļiem ir kļuvusi mazāk aktuāla. Turpretim dažādi aizņēmumi lielākiem pirkumiem kļuvuši par ikdienu un netiek pat vairs uzskatīti par parādu, bet gan finanšu plūsmas plānošanas elementu. Plānots un pārdomāts aizņēmums nav nekas slikts, ja vien patiešām rūpīgi izvērtējam gan savas finanšu spējas to atmaksāt un nesteidzamies lēmuma pieņemšanas brīdī. Ja nolemts par labu kredītam vai līzingam, der salīdzināt visas pieejamās opcijas, jo atšķirības dažādos piedāvājumos var palīdzēt ietaupīt pat tūkstoti eiro.

Izvairīšanās no spontāniem un sasteigtiem pirkumiem, neredzamiem tēriņiem

Jau ierasts, ka lietainās dienās veikalos izpērk visus gumijniekus, bet karstā laikā – peldkostīmus un saulesbrilles. Ja šādi nelieli tēriņi ikdienā nav tik jūtami un norakstāmi uz ikmēneša neplānoto pirkumu rēķina, tad sadzīves tehnika, mēbeles vai auto remonts ir pozīcijas, kuras vajadzētu plānot. Pat ja zinām, ka šiem pirkumiem izvēlēsimies patēriņa kredītu, laikus par to domājot, izvairāmies no stresa un liekiem tēriņiem. Viens no veidiem, kā neiztērēt vairāk kā nepieciešams, ir aizdevumu salīdzināšana.

www.altero.lv ir inovatīvs finanšu tehnoloģiju (FinTech) uzņēmums, kas nodrošina bezmaksas aizdevumu salīdzināšanas pakalpojumus. Tas dibināts 2016.gada vidū, un to līdz šim izmantojuši aptuveni 10 000 klientu. www.altero.lv sadarbības partneru vidū ir Citadele, PrivatBank, Bigbank, TF Bank, Aizdevums.lv, InCredit Group, Inbank, Credit24, Money Express Credit, VitaCredit, NordCard, Motoro, Mogo un citi.